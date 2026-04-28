Με τη θερινή περίοδο να ξεκινά δυναμικά, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece κατέγραψαν θετικές επιδόσεις στο ξεκίνημα του 2026, όπως αποτυπώνεται τόσο στα στοιχεία του Μαρτίου όσο και του πρώτου τριμήνου.

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2026, η συνολική επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε σε 889.043 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η επίδοση αυτή ήρθε ως συνέχεια της πορείας των προηγούμενων μηνών, με το πρώτο τρίμηνο του έτους να κλείνει με 2.327.447 επιβάτες, αυξημένους κατά 7,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η εικόνα του Μαρτίου

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, η εγχώρια επιβατική κίνηση ανήλθε σε 515.867 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 5,4%, ενώ η διεθνής κίνηση έφτασε τους 373.176 επιβάτες, καταγράφοντας άνοδο 9,1%. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη σταδιακή ενίσχυση των διεθνών δρομολογίων, καθώς η αγορά εισέρχεται στη θερινή περίοδο.

Η δραστηριότητα ενισχύθηκε και σε επίπεδο πτήσεων, καθώς τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν 8.979 πτήσεις, αυξημένες κατά 12,3% σε σχέση με πέρυσι. Οι πτήσεις εσωτερικού κατέγραψαν άνοδο 8,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις κινήθηκαν με ακόμη υψηλότερο ρυθμό, σημειώνοντας αύξηση 20,9%.

Ισχυρή βάση από την εγχώρια αγορά

Η εγχώρια κίνηση διατήρησε σημαντικό ρόλο στη συνολική εικόνα του Μαρτίου, αποτελώντας το 58% της συνολικής επιβατικής δραστηριότητας. Η Αθήνα συγκέντρωσε το 82% της εγχώριας κίνησης από και προς τα αεροδρόμια της Fraport Greece, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως βασικού κόμβου στο δίκτυο εσωτερικών πτήσεων, ενώ προορισμοί όπως το Ηράκλειο, η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και η Ρόδος ενίσχυσαν τη συνολική δυναμική του δικτύου.

Οι διεθνείς αγορές που ξεχώρισαν

Η διεθνής κίνηση ανήλθε σε 373.176 επιβάτες, καλύπτοντας το 42% της συνολικής δραστηριότητας του μήνα. Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά εξωτερικού με 117.118 επιβάτες, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία κατέγραψαν ιδιαίτερα ισχυρή άνοδο με 49,3% και 49,6% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ζήτηση από βασικές ευρωπαϊκές αγορές.

Σε επίπεδο αεροδρομίων εξωτερικού, το Ντίσελντορφ βρέθηκε στην πρώτη θέση, ενώ σημαντική παρουσία είχαν η Λάρνακα, η Κωνσταντινούπολη, η Φρανκφούρτη και το Μόναχο.

Οι top προορισμοί

Σε επίπεδο αεροδρομίων της Fraport Greece, η Θεσσαλονίκη παρέμεινε ο σημαντικότερος κόμβος του δικτύου, με 526.741 επιβάτες τον Μάρτιο και αύξηση 2,9% σε σχέση με πέρυσι. Η Ρόδος κατέγραψε 89.862 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 10,7%, ενώ τα Χανιά έφτασαν τους 83.681 επιβάτες, με άνοδο 9,7%.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στη Σαντορίνη, όπου η επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε σε 51.864 επιβάτες, αυξημένη κατά 29,2%. Η ενίσχυση της κίνησης στο νησί αποδίδεται κυρίως στην εγχώρια αγορά, με την πορεία να βελτιώνεται μετά την περίοδο που είχε επηρεαστεί από τη σεισμική δραστηριότητα.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026

Συνολικά, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η εγχώρια επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1.406.153 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 8,5%, ενώ η διεθνής κίνηση έφτασε τους 921.294 επιβάτες, αυξημένη κατά 7,1%.

Η Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στο τρίμηνο, με 1.446.298 επιβάτες και αύξηση 5,1%. Ακολούθησαν τα Χανιά με 222.100 επιβάτες (+10,8%), η Ρόδος με 214.869 επιβάτες (+9,2%) και η Σαντορίνη με 105.855 επιβάτες, η οποία κατέγραψε αύξηση 26,3%.

Σημαντική ανάπτυξη καταγράφηκε και σε άλλους προορισμούς του δικτύου, όπως η Κέρκυρα (21,9%), η Ζάκυνθος (17,9%) και η Καβάλα (+68%), όπου η επιβατική κίνηση αυξήθηκε αισθητά, επιβεβαιώνοντας τη συνολική ενίσχυση της ζήτησης σε όλη τη χώρα.

Περισσότερες πτήσεις και ενίσχυση συνδεσιμότητας

Η θετική εικόνα αποτυπώθηκε και στον αριθμό των πτήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 23.327 πτήσεις, αυξημένες κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού ανήλθαν σε 16.123, ενώ οι διεθνείς έφτασαν τις 7.204, παρουσιάζοντας υψηλότερο ρυθμό αύξησης.

Η έναρξη της θερινής περιόδου μία ημέρα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι ενίσχυσε τη διεθνή δραστηριότητα στα τέλη Μαρτίου, ιδιαίτερα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Παράλληλα, γεωπολιτικοί παράγοντες, όπως η αναστολή πτήσεων προς το Ισραήλ, επηρέασαν επιμέρους αγορές χωρίς να ανατρέψουν τη συνολική θετική εικόνα.

Σταθερή ανοδική πορεία

Από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν εξυπηρετήσει περίπου 253 εκατομμύρια επιβάτες, αναδεικνύοντας τον κομβικό τους ρόλο στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και της περιφερειακής οικονομίας.

Η πορεία του Μαρτίου και τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου διαμορφώνουν μια ισχυρή βάση για τη συνέχεια της χρονιάς, με τη ζήτηση να παραμένει αυξημένη και το δίκτυο να εισέρχεται στη θερινή περίοδο με θετικό πρόσημο.