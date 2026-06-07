Στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Ψυχαγωγία Κυριακάτικα” βρέθηκε καλεσμένος ο Σωτήρης Καλυβάτσης, το βράδυ της Κυριακής, προκειμένου να συνομιλήσει με τον Θανάση Πάτρα και την παρέα του.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την σύντροφο και συνάδελφο του, Ηρώ Λούπη περιγράφοντας την φορά που δεν μπορούσε να την φιλήσει σκηνικά παρά τις απαιτήσεις του ρόλου του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σωτήρης Καλυβάτσης εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “τις ερωτικές σκηνές και όλα αυτά τα διακωμωδώ με έναν τρόπο. Αισθάνομαι λίγο μυστήρια, ας πούμε. Αυτό που αναφέρθηκε με τον Μανούσο Μανουσάκη, που μ’ έπιασε και με φίλησε, δεν ήταν στην τηλεόραση αλλά στο θέατρο”.

“Την Ηρώ θα φιλούσα, έπρεπε να την φιλήσω και κάναμε πρόβες. Δεν είναι μόνο ότι μου άρεσε και είχα άγχος αλλά σκεφτείτε πως είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε πρόβες για το θέατρο, δεν την γνώριζα έτσι κι αλλιώς από πριν τη γυναίκα και τώρα, κάθε μέρα που κάναμε πρόβα, κάθε μέρα θα καθόμουν να την φιλάω, ας πούμε; Αισθανόμουν λίγο κάπως”.

“Και ανέβηκε στη σκηνή ο Μανούσος Μανουσάκης, με έπιασε από τα αυτιά και μου είπε “κοίταξε πως θα το κάνεις”. Πήγε πρώτα προς την Ηρώ και μετά έστριψε, με έπιασε και μου έδωσε ένα φιλί στο στόμα! Μπα που να φας τα νύχια σου, άτιμε! Εντάξει, όμως, μετά το έκανα” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Σωτήρης Καλυβάτσης στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση το βράδυ της Κυριακής.