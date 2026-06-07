Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε σιωπηλή πορεία στη Γαλλία για την 11χρονη Λιάνα, η δολοφονία της οποίας έχει προκαλέσει σοκ και οργή σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς αποκαλύφθηκε ότι οι Αρχές δεν είχαν προχωρήσει εγκαίρως στην ανάκριση του βασικού υπόπτου, παρά τις προηγούμενες καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

🔴 Document Sud Radio



Après le meurtre de Lyhanna, une marche blanche a été organisée pour lui rendre hommage à Fleurance dans le Gers pic.twitter.com/ldY4PK6CIB — Sud Radio (@SudRadio) June 7, 2026

Οι γονείς της 11χρονης ηγήθηκαν της πορείας στο χωριό Φλοράνς της νοτιοδυτικής Γαλλίας, πίσω από πανό με το μήνυμα «Ποτέ ξανά», ενώ εκατοντάδες παιδιά και πολίτες ντυμένοι στα λευκά τίμησαν τη μνήμη της κρατώντας φωτογραφίες του θύματος.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις γύρω από τις καθυστερήσεις και τις παραλείψεις του γαλλικού δικαστικού συστήματος, καθώς ο άνδρας που κρατείται για την εξαφάνιση και τη δολοφονία της Λιάνα βρισκόταν στο μικροσκόπιο των Αρχών εδώ και χρόνια.

La #MarcheBlanche pour #MelanieLemee gendarme tuée dans l’exercice de ses fonctions par Yacine El Azizi, chauffard multirécidiviste. #LaRacailleTue pic.twitter.com/tOc02wq68a — Boulevard Voltaire (@BVoltaire) July 11, 2020

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έκανε λόγο για «απαράδεκτη αποτυχία» του συστήματος, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν παραδέχθηκε πως οι Αρχές απέτυχαν να δώσουν συνέχεια σε σοβαρές καταγγελίες, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «τρομακτική».

Η 11χρονη είχε εξαφανιστεί στις 29 Μαΐου και το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε επτά ημέρες αργότερα σε εγκαταλελειμμένο σιλό, περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε θεαθεί τελευταία φορά.