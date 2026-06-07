Ο Λευκός Οίκος εξετάζει ένα σχέδιο για να αγοράσει από τον Μαυρίκιο τα Νησιά Τσάγκος, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει μια πρόταση για να παρακάμψουν τη Βρετανία και να συνάψουν τη δική τους συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αμέσως το ρεπορτάζ.

Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

🚨EXCLUSIVE: The White House is considering a plan to buy the Chagos Islands from Mauritius, potentially sinking Sir Keir Starmer’s plan to cede sovereignty of the territory.



US officials have drawn up a proposal to bypass Britain’s preferred arrangement and make its own deal to… pic.twitter.com/3wVfsi8Gwx — Connor Stringer (@connorstringer) June 7, 2026

Το σχέδιο είναι μεταξύ των αρκετών επιλογών που συντάσσονται από τον Λευκό Οίκο, σε ένα έγγραφο που στοχεύει στην παροχή εναλλακτικών λύσεων προκειμένου ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ να μην εκχωρήσει την κυριαρχία του αρχιπελάγους του Ινδικού Ωκεανού στον Μαυρίκιο, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Λευκός Οίκος βρίσκεται σε τακτικές συζητήσεις με την Ντάουνινγκ Στριτ σχετικά με τη διασφάλιση του μέλλοντος του Ντιέγκο Γκαρσία, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας πάγωσε τον Απρίλιο τη συμφωνία της για την εκχώρηση της κυριαρχίας των Νήσων Τσάγκος, όπου βρίσκεται η αμερικανοβρετανική αεροπορική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, η οποία έχει επικριθεί από τον Τραμπ.

U.S. officials have reportedly drafted a proposal to purchase the Chagos Islands from Mauritius in order to secure direct control over Diego Garcia – The Telegraph pic.twitter.com/LJQdMQxQgx — Conflict Radar (@Conflict_Radar) June 7, 2026

Ο Τραμπ δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι η συμφωνία ήταν ένα «μεγάλο λάθος».