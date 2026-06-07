Προβάδισμα καταγράφει το κυβερνών κόμμα «Πολιτικό Συμβόλαιο» του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν στις βουλευτικές εκλογές της Αρμενίας, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της χώρας, επικαλούμενη στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.

Με καταμετρημένα τα αποτελέσματα από 110 εκλογικά τμήματα, από το σύνολο των 2.005, το κόμμα του Πασινιάν συγκεντρώνει ποσοστό 57,14%, αποκτώντας σαφές προβάδισμα στην εκλογική αναμέτρηση.

Οι εκλογές της Κυριακής αποτελούν την πρώτη γενική εκλογική διαδικασία μετά τη στρατιωτική ήττα της Αρμενίας από το Αζερμπαϊτζάν το 2023 και θεωρούνται κρίσιμη δοκιμασία για την πολιτική κατεύθυνση της χώρας.

Ο Νικόλ Πασινιάν επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις της Αρμενίας με τη Δύση, ενώ παράλληλα προωθεί την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Αζερμπαϊτζάν, σε μια περίοδο που η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες ετών συγκρούσεων και πολιτικής αστάθειας.

Το κυβερνών κόμμα, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2018, αναμετρήθηκε κυρίως με τρεις φιλορωσικούς σχηματισμούς της αντιπολίτευσης. Οι δημοσκοπήσεις πριν από την κάλπη έδειχναν ήδη προβάδισμα για το «Πολιτικό Συμβόλαιο», με ποσοστά έως και 32%, ενώ δεύτερη εμφανιζόταν η παράταξη «Ισχυρή Αρμενία» με έως και 11%.