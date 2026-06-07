Μαγεμένος από τη νέα σκηνική προσπάθεια του Biased Beast στη σκηνή του YFSF φαίνεται πως ήταν ο Γιώργος Θεοφάνους, τη νύχτα της Κυριακής, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Κι αυτό μιας και ο νεαρός καλλιτέχνης κλήθηκε να “ντυθεί” τον Φρέντι Μέρκιουρι.

Παρουσιάζοντας την καλύτερη του εμφάνιση, λοιπόν, ο Biased Beast κατόρθωσε να κερδίσει σύσσωμη την κριτική επιτροπή του YFSF καθώς και το σύνολο του τηλεοπτικού κοινού. Λίγο πριν ολοκληρώσει την ερμηνεία του, δε, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης φάνηκε σε πλάνο να ‘χει λυγίσει συναισθηματικά από το act του νεαρού συμμετέχοντα στο σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1.

Έτσι, αφού απέσπασε τα διθυραμβικά σχόλια από τον παρουσιαστή Σάκη Ρουβά, ο Biased Beast δέχθηκε μια απρόσμενη κίνηση από τον Γιώργο Θεοφάνους ο οποίος και σηκώθηκε από την θέση του για να του δώσει τα θερμότερα συγχαρητήρια του.

“Να σα πω κάτι. Στο πρώτο επεισόδιο με ρωτούσαν διάφοροι, “ποιος είναι αυτός που φέρατε στην εκπομπή; Δεν τον ξέρει κανένας”. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι και οι εννέα, το λέω χωρίς να θίξω κανέναν, έχετε κάνει καριέρα σε διάφορα πράγματα. Τον Biased Beast δεν τον ξέρει κανένας”.

“Είμαι τόσο περήφανος για σένα, αλήθεια στο λέω. Τόσο περήφανος για σένα. Η πατρίδα μας τα κατάφερε, φιλιά στην Κύπρο” υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Θεοφάνους στον αέρα του νέου επεισοδίου για το YFSF που προβλήθηκε, τη νύχτα της Κυριακής, στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.