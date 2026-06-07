Ακτινογραφώντας την ασφαλιστική αγορά και ανατέμνοντας τις εξελίξεις του 2025, διαπιστώνεται πλήθος αλλαγών στο κάδρο που διαμορφώνει τη φυσιογνωμία του κλάδου. Πρόκειται για ενέργειες που αφορούν τόσο στην αντιμετώπιση των ανασφάλιστων οχημάτων και τις παρεμβάσεις για τα ασφάλιστρα υγείας, έως τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή.

Η καταπολέμηση της ανασφάλιστης οδήγησης αποτέλεσε μία από τις βασικές προτεραιότητες της ασφαλιστικής αγοράς κατά τη διάρκεια του 2025. Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται μέσω της διασταύρωσης στοιχείων απέδωσαν ήδη απτά αποτελέσματα, καθώς από τον Οκτώβριο του 2025 έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις για περισσότερα από 257.000 ανασφάλιστα οχήματα.

Ωστόσο, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος επισημαίνει ότι η αποστολή ειδοποιήσεων από μόνη της δεν αρκεί και ζητά τη συνεπή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και των προβλεπόμενων κυρώσεων, ώστε να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το φαινόμενο.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.

Ετήσιος Δείκτης Ασφαλίστρων

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου για τον Ετήσιο Δείκτη Ασφαλίστρων της ΕΛΣΤΑΤ, που θα χρησιμοποιείται στις αναπροσαρμογές των μακροχρόνιων συμβολαίων υγείας, αποτέλεσε αντικείμενο έντονου διαλόγου. Η ασφαλιστική αγορά υποστήριξε ότι ο νέος δείκτης δεν μπορεί να αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα καθορισμού των ασφαλίστρων, καθώς το τελικό κόστος επηρεάζεται από σειρά επιπλέον παραμέτρων, όπως οι αποζημιώσεις, τα λειτουργικά έξοδα και οι δαπάνες υγείας.

Παράλληλα, η ΕΑΕΕ προώθησε προτάσεις για τον εξορθολογισμό του κόστους υγείας, μεταξύ των οποίων η γενικευμένη εφαρμογή του συστήματος DRG, η ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και φορολογικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος για τους ασφαλισμένους.

Στο μέτωπο των επενδύσεων και της αποταμίευσης, η ασφαλιστική αγορά συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU). Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση των αποταμιεύσεων των πολιτών και στην ενίσχυση των επενδύσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η ΕΑΕΕ υποστήριξε την ανάγκη αναγνώρισης των ασφαλιστικών επενδυτικών προϊόντων στο νέο πλαίσιο, επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ασφαλιστικός κλάδος στη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν και στον χώρο της υγείας με τη λειτουργία των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας. Η ασφαλιστική αγορά εξέφρασε προβληματισμό για τις εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, εκτιμώντας ότι περιορίζονται οι επιλογές των πολιτών και δημιουργούνται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και στις επενδύσεις του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, η ασφαλιστική βιομηχανία ενίσχυσε την παρουσία της σε ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα. Μέσω της συμμετοχής της στην Insurance Europe, στη Διεθνή Ένωση Θαλάσσιων Ασφαλίσεων (IUMI) και σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Horizon SOTERIA και το LIFE-IP AdaptInGR, ανέδειξε τον ρόλο της ασφάλισης στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε φυσικούς κινδύνους.

Το 2025 επιβεβαίωσε ότι ο ασφαλιστικός κλάδος δεν περιορίζεται πλέον στην παροχή ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών για την υγεία, την αποταμίευση, τις επενδύσεις και την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

Ασφαλίσεις πληρωμάτων πλοίων: Υποχώρηση ζημιών και αποζημιώσεων το 2025

Την ίδια στιγμή, σημαντική μείωση στις δηλωθείσες ζημιές και στις αποζημιώσεις κατέγραψε το 2025 ο κλάδος των ασφαλίσεων πληρωμάτων πλοίων, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Το 2025 βρίσκονταν σε ισχύ 1.075 ασφαλιστήρια συμβόλαια πληρωμάτων πλοίων, έναντι 1.069 το 2024, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,6%. Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά στο πεδίο των ζημιών, καθώς οι δηλωθείσες απαιτήσεις μειώθηκαν στις 777 από 1.468 την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας πτώση 47,1%.

Αντίστοιχη ήταν και η πορεία των αποζημιώσεων. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις περιορίστηκαν στις 567.919 ευρώ από 823.955 ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση 31,1%, ενώ το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε στα 955.451 ευρώ, μειωμένο κατά 33,3% σε σχέση με τα 1,43 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Η ανάλυση των αιτιών ζημιών δείχνει ότι οι παλιννοστήσεις και οι αντικαταστάσεις πληρωμάτων εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό παράγοντα αποζημιώσεων στον κλάδο. Συγκέντρωσαν το 60% των πληρωθεισών αποζημιώσεων και σχεδόν το 59% του συνολικού ποσού που καταβλήθηκε μέσα στο 2025. Παράλληλα, στις εκκρεμείς αποζημιώσεις αντιπροσώπευσαν περισσότερο από το μισό των περιστατικών που παραμένουν ανοιχτά.

Σημαντική παρουσία καταγράφουν επίσης οι αποζημιώσεις που συνδέονται με πρόσκαιρη ανικανότητα, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, κατηγορίες που εξακολουθούν να αποτελούν βασικό μέρος της ασφαλιστικής δραστηριότητας στον συγκεκριμένο κλάδο.

Σε ό,τι αφορά τα κανάλια διαμεσολάβησης, τα δίκτυα και οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας διατήρησαν την κυρίαρχη θέση τους, καθώς μέσω αυτών διακινήθηκε το 67,1% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων. Ακολούθησαν οι μεσίτες ασφαλίσεων με 15,7%, οι απευθείας πωλήσεις με 8,9% και τα δίκτυα αποκλειστικής συνεργασίας με 8,3%.

Εν συνόλω, η εικόνα του 2025 αποτυπώνει μια αγορά με σταθερό αριθμό ασφαλισμένων πλοίων αλλά σημαντικά χαμηλότερη ζημιογόνο δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε σε αισθητή αποκλιμάκωση των αποζημιώσεων και των εκκρεμών υποχρεώσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.