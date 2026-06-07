Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα Κυριακή (07/06) στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πολλές εκρήξεις, δεκάδες σκάφη να τυλιχτούν στις φλόγες, ενώ τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα.

Εικόνες που δημοσίευσε η Εθνική Αστυνομία του Ισημερινού έδειξαν μικρά και μεγάλα αλιευτικά σκάφη να τυλίγονται στις φλόγες, ενώ μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού υψωνόταν στον ουρανό.

Παρά το γεγονός ότι η Μάντα αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα κέντρα διακίνησης ναρκωτικών και θέατρο διαμάχης δύο μεγάλων καρτέλ του Ισημερινού, η αστυνομία προς ώρας αποκλείει την περίπτωση εγκληματικής ενέργειας.

Το λιμάνι της Μάντα, που βρίσκεται 260 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Κίτο, θεωρείται βασικός κόμβος στη λεγόμενη Διαδρομή του Ειρηνικού που χρησιμοποιείται από τοπικές εγκληματικές συμμορίες για τη διακίνηση ναρκωτικών προς την Κεντρική Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Enormes explosões abalam o Equador pic.twitter.com/e1t2GY8POh — Michael Peter (@BrianAlber15395) June 6, 2026

Επίσης, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αλιευτικούς κόμβους της Λατινικής Αμερικής, γνωστός και ως η παγκόσμια πρωτεύουσα του τόνου.