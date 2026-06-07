Ήταν 17 Νοεμβρίου του 1993, τότε στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 60.000 φιλάθλους η Ελλάδα επικρατεί με 1-0 της Ρωσίας με γκολ του Νίκου Μαχλά και προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ και συγκεκριμένα αυτό της Αμερικής του 1994.

Λίγους μήνες αργότερα ήταν η ώρα για την ελληνική αποστολή να πάρει τον δρόμο για την Αμερική, με την αισιοδοξία κάτι περισσότερο από διάχυτη. Ο Πάριος τραγούδησε το «Γεια σου Ελλάδα», ενώ έκανε και την εμφάνισή της η μασκότ Αλεπουδίτσα «Πηνελόπη». Αυτό ήταν πάμε να το πάρουμε!

Όλες οι χώρες που θα έπαιρναν μέρος στο Μουντιάλ θα πήγαιναν στην Αμερική μια εβδομάδα νωρίτερα, η Ελλάδα πήγε ένα μήνα νωρίτερα, για να μπει στο κλίμα! Στο κλίμα εντός και εκτός γηπέδων!

Αντί για οργανωμένη προετοιμασία με προπονήσεις, σύστημα και πειθαρχία, η αποστολή έγινε μια κινητή πρεσβεία που συμμετείχε σε πολλές εκδηλώσεις της ομογένειας και αντίστοιχες συνάξεις για να δώσει χαρά στον κόσμο. Μόνο που δεν έδωσε χαρά στο γήπεδο!

Αφού λοιπόν η ομάδα γύρισε παντού, ήρθε η ώρα να παίξει και ποδόσφαιρο και ήρθε το γνωστό σε όλους σύστημα 4-4-2! 4 γκολ από την Αργεντινή του Μαραντόνα, 4 γκολ από τους Βουλγάρους του Στόιτσκοφ και δύο γκολ από την Νιγηρία. Συνολικά 0-10 τέρματα, 0 βαθμοί και σε όλα 0!

Η πρώτη συμμετοχή της Εθνικής ομάδας σε Μουντιάλ θα μείνει σε όλους αξέχαστη, όχι για το ποδόσφαιρο, αλλά για όλους τους άλλους λάθος λόγους…