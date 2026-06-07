Η Γαλλία και η Κύπρος προχωρούν τη Δευτέρα στην υπογραφή συμφωνίας για το καθεστώς των δυνάμεων (SOFA), η οποία θα επιτρέπει στο Παρίσι να αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Τη συμφωνία αναμένεται να υπογράψουν στη Λευκωσία η Γαλλίδα υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Κατρίν Βωτρέν, και ο Κύπριος υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, στο περιθώριο της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο υπουργών Άμυνας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, η συμφωνία «θα προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο κυπριακό έδαφος, αυστηρά για ανθρωπιστικούς σκοπούς», στο πλαίσιο της στενότερης συνεργασίας Λευκωσίας – Παρισιού.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Το νέο πλαίσιο συνεργασίας θα καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι γαλλικές δυνάμεις θα μπορούν να σταθμεύουν, να εκπαιδεύονται και να επιχειρούν στην Κύπρο, με πρόβλεψη για σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας.

Παράλληλα, η συμφωνία αναμένεται να καλύπτει:

στρατιωτικό συντονισμό και διαλειτουργικότητα,

συνεργασία στην αμυντική τεχνολογία και βιομηχανία,

κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις,

ανταλλαγές προσωπικού,

διοικητικές ρυθμίσεις για τις δυνάμεις που επιχειρούν στο έδαφος των δύο χωρών.

Οι αντιδράσεις από την τουρκοκυπριακή πλευρά

Η συμφωνία έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις από την περίοδο που ανακοινώθηκαν τα σχέδια υπογραφής της, τον περασμένο Απρίλιο, κατά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο.

Η τουρκοκυπριακή διοίκηση χαρακτήρισε εξαρχής τη συμφωνία άκυρη, εκφράζοντας ανησυχίες ότι μπορεί να μεταβάλει τις ισορροπίες δυνάμεων στο νησί, να αγνοήσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και να οδηγήσει σε νέες εντάσεις.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διαθέτει την αρμοδιότητα να υπογράφει συμφωνίες αυτού του είδους εκ μέρους ολόκληρου του νησιού.