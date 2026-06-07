«Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει πολιτική αλλαγή σε λευκή σελίδα», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στους φίλους του κινήματος στο χωριό Καλέσια του Δήμου Ηρακλείου σήμερα το βράδυ.

Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αργά ή γρήγορα θα γίνουν εκλογές. Ρόλος του ΠΑΣΟΚ να είναι καταλύτης της πολιτικής αλλαγής στη χώρα. Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας θέλουν και τρίτη ευκαιρία; Ο ένας δήλωνε ότι με ένα νόμο θα διέγραφε μνημόνια, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, έφεραν τα funds υφαρπάζοντας τον κόπο του ελληνικού λαού, αυτό δημιούργησε σοβαρές πληγές στο κράτος δικαίου. Εκεί βασίστηκε η νίκη Μητσοτάκη».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην ακρίβεια που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά: «Ο Πρωθυπουργός δηλώνει παντού ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια, ωστόσο την ίδια ώρα την αφήνει να εξαπλώνεται πνίγοντας τα ελληνικά νοικοκυριά».

Κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία ελέγχου των τραπεζών άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητώντας τη φορολόγηση των υπερκερδών: «Έφυγαν τα δάνεια όπως λένε και ήρθε η ακρίβεια. Είπαν πως έφυγαν τα μνημόνια, αλλά οι τιμές των αγαθών είναι πιο ακριβές από ποτέ. Δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αυτό συμβαίνει εις βάρος της κοινωνίας. Οι τράπεζες έβγαλαν 4,6 δισεκατομμύρια κέρδος, έδωσαν 2,6 δισεκατομμύρια μερίσματα μόνο με 5% φόρο. Εμείς ζητάμε τη φορολόγηση των υπερκερδών με 8% επιπλέον και στα μερίσματα».

Για το πολιτικό σκηνικό που στήνεται, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε: «Τώρα στήνουν ένα παλιό σκηνικό, συγκρίνουν την αναξιοπιστία του Μητσοτάκη με την αναξιοπιστία Τσίπρα. Εμείς έχουμε πολιτικό ήθος, ποτέ δεν οργανώσαμε την πολιτική εξόντωση των αντιπάλων μας.

Το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε τις παράνομες παρακολουθήσεις, το predator. Πρέπει να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην κοινωνία. Η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος χρειάζεται σταθερότητα, να λες λίγα και να κάνεις πολλά. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο».

Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε από τον κόσμο να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ για να γυρίσει η χώρα σελίδα: «Μόνο το ΠΑΣΟΚ δίνει μάχες στη Βουλή. Ποιοι είναι οι αρχιτέκτονες που έκαναν συντρίμμια το πολιτικό σκηνικό της χώρας; Έχουν ονοματεπώνυμο. Και τώρα σκηνοθετούν το προεκλογικό σκηνικό του 2023. Γιατί αυτό βολεύει τη ΝΔ, όχι να συγκριθεί η αναξιοπιστία του κ. Μητσοτάκη με την αξιοπιστία τη δική μας, αλλά με αυτή του προκατόχου του. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα».