Νίκη του κινήματος «Αυτοδιάθεση» (VV) στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Κόσοβο, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις εξόδου (exit poll) ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της KLAN TV, η «Αυτοδιάθεση» του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι έλαβε το 42,3% των ψήφων, το Δημοκρατικό Κόμμα το 21,6%, η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου το 17,3% και η Συμμαχία για το Μέλλον του Κοσόβου το 6,8%. Ανάλογα ποσοστά δίνουν και άλλες δημοσκοπήσεις εξόδου.

Το κόμμα του Κούρτι, σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, τον Δεκέμβριο του 2025, φέρεται να καταγράφει απώλειες εννέα ποσοστιαίων μονάδων.

Εάν επιβεβαιωθούν και επίσημα από την καταμέτρηση των ψήφων τα ποσοστά αυτά, θεωρείται βέβαιο ότι ο Κούρτι δεν θα μπορέσει αυτοδύναμα να σχηματίσει κυβέρνηση.

Η πολιτική κρίση ίσως παραταθεί, αφού μέχρι σήμερα κανένα κόμμα δεν εκδήλωσε πρόθεση συνεργασίας με τον Άλμπιν Κούρτι. Το Κόσοβο, από τις εκλογές τον Φεβρουάριο του 2025, διανύει περίοδο πολιτικής αστάθειας.

Στην κοινωνία εκδηλώνεται κόπωση από τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις και ίσως σε αυτό οφείλεται η μεγάλη αποχή των ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η συμμετοχή στις σημερινές εκλογές ανήλθε στο 36%, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν 45%.

Το κοινοβούλιο του Κοσόβου απαρτίζεται από 120 βουλευτές, εκ των οποίων οι 20 προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες.