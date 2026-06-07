Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι ο νικητής και μάλιστα με άνεση στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης και θα παραμείνει στη θέση του προέδρου, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να ετοιμάζεται πλέον για την επιστροφή του.

Ο Ενρίκε Ρικέλμε προσπάθησε να αμφισβητήσει τον Πέρεθ, τα αποτελέσματα των εκλογών όμως δεν επιδέχονται αμφισβήτησης: Τα μέλη της «βασίλισσας» στηρίζουν τον νυν πρόεδρο, ο οποίος διοικεί εδώ και δύο δεκαετίες τον σύλλογο και θα συνεχίσει και για τα επόμενα χρόνια.

Από το απόγευμα της Κυριακής (7/6) τα exit polls έδειχναν άνετη επικράτηση του Πέρεθ και όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ αυτό επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσματα, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως ακόμη.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ, επομένως, παραμένει στη θέση του προέδρου και αυτό σημαίνει πως τα επόμενα 24ωρα θα οριστικοποιηθεί και η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο, καθώς οι δυο τους έχουν συμφωνήσει και απομένουν μόνο οι υπογραφές και η ανακοίνωση της Ρεάλ.