Ο Σάκης Ρουβάς επέλεξε να γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος μέσα από έναν χώρο που αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητάς του. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης δημοσίευσε βίντεο από το προσωπικό του θερμοκήπιο, δείχνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους τις καλλιέργειες που φροντίζει ο ίδιος.

Στο βίντεο εμφανίζεται ανάμεσα σε φυτά, λαχανικά και καλλιέργειες, μεταφέροντας το δικό του μήνυμα για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε:

«Στο θερμοκήπιο, ανάμεσα στο χώμα, τα χρώματα και τα αρώματα, σκέφτομαι πάντα πόσο όμορφα συνυπάρχουν η τέχνη και η φύση.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, σκέφτομαι πως η φροντίδα του πλανήτη μας δεν βρίσκεται μόνο στις μεγάλες αποφάσεις, αλλά και στις καθημερινές επιλογές μας.

Ας κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αφήσουμε ένα καλύτερο αύριο στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές».

Η αγάπη του για τη φύση και τις καλλιέργειες

Η ενασχόληση του Σάκη Ρουβά με την καλλιέργεια προϊόντων δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο ίδιος και η Κάτια Ζυγούλη έχουν επιλέξει εδώ και χρόνια έναν τρόπο ζωής που δίνει έμφαση στην επαφή με τη φύση και την παραγωγή τροφίμων για τις ανάγκες της οικογένειάς τους.

Στο κτήμα τους στον Νέο Βουτζά διαθέτουν οργανωμένο μποστάνι, όπου καλλιεργούν φρούτα, λαχανικά και αρωματικά φυτά, ενώ το θερμοκήπιο τούς επιτρέπει να έχουν παραγωγή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Το κτήμα στον Νέο Βουτζά

Στον ίδιο χώρο υπάρχει και κοτέτσι, από το οποίο η οικογένεια προμηθεύεται αυγά για την καθημερινή της κατανάλωση.

Οι εικόνες που μοιράστηκε ο Σάκης Ρουβάς αποτυπώνουν μια πλευρά της ζωής του που παραμένει σταθερή εδώ και χρόνια, μακριά από τη σκηνή και τα φώτα της δημοσιότητας, με επίκεντρο την καλλιέργεια, τη φύση και την οικογένεια.