Η ελληνική οικονομία βγαίνει οριστικά από κάθε καθεστώς επιτήρησης μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, καθώς η Κομισιόν προχώρησε στην αφαίρεση της χώρας από τον επίσημο κατάλογο των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με μια περίοδο όπου δέκα χώρες της Ευρωζώνης βρίσκονται αντιμέτωπες με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, υπογραμμίζοντας τη μεταβολή των συσχετισμών στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Οι πρόσφατες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ συγκλίνουν στο ότι η χώρα παρουσιάζει πλέον ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, επιδεικνύοντας αντοχές απέναντι στην έντονη γεωπολιτική αστάθεια που προκαλεί η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτές και οικονομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα πορίσματα ενισχύουν την αξιοπιστία της χώρας διεθνώς και ανοίγουν τον δρόμο για νέες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης κατά το προσεχές φθινόπωρο.

Οι επιδόσεις των ομολόγων και το «ατού» των πλεονασμάτων

Η βελτίωση των μεγεθών αποτυπώνεται καθαρά στη δευτερογενή αγορά τίτλων, όπου το ελληνικό δεκαετές ομόλογο καταγράφει απόδοση κοντά στο 3,7%, κινούμενο χαμηλότερα από το αντίστοιχο ιταλικό που βρίσκεται στο 3,78%. Για σύγκριση, η απόδοση του γαλλικού 10ετούς τίτλου διαμορφώνεται στο 3,6%, του ισπανικού στο 3,45%, του πορτογαλικού στο 3,4%, ενώ το βρετανικό ομόλογο έχει σημειώσει άνοδο στο 4,9%.

Οι διεθνείς επενδυτές αποτιμούν θετικά τη δημοσιονομική σταθερότητα και την παραγωγή υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει την ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους, η οποία αποτελεί βασικό άξονα για την περαιτέρω ενδυνάμωση που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία.

Οι αποκλίσεις στις προβλέψεις για την ανάπτυξη

Στο πεδίο της οικονομικής μεγέθυνσης, οι δύο οργανισμοί διαφοροποιούνται ελαφρώς στις εκτιμήσεις τους για τη διετία 2026-2027:

Οργανισμός Πρόβλεψη για το 2026 Πρόβλεψη για το 2027 ΟΟΣΑ 1,9% 2,0% Κομισιόν 1,8% 1,6%

Τα ποσοστά αυτά υπερέχουν σημαντικά έναντι των βασικών οικονομικών πυλώνων της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, η Γερμανία αναμένεται να αναπτυχθεί μόλις κατά 0,6% φέτος και 0,9% το επόμενο έτος, η Γαλλία κατά 0,8% και 1,1% αντίστοιχα, ενώ η Ιταλία θα περιοριστεί στο 0,5% για το τρέχον έτος και στο 0,6% για το 2027.

Η πορεία αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους

Σημαντική συρρίκνωση προβλέπεται και στο επίπεδο του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι ο δείκτης θα υποχωρήσει φέτος στο 135,8% από 146,5% πέρυσι, με προοπτική να αγγίξει το 129,8% το 2027. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετεί το χρέος στο 140,7% για το τρέχον έτος και στο 134,4% για το 2027.

Την ίδια στιγμή, η τάση στις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες παραμένει ανοδική ή σταθερά υψηλή. Το ιταλικό χρέος αναμένεται να ανέλθει στο 138,5% φέτος και στο 139,2% το 2027, ενώ στη Γαλλία θα διαμορφωθεί στο 118,1% φέτος και θα αυξηθεί στο 120,9% το επόμενο έτος. Στη Γερμανία, ο αντίστοιχος δείκτης προβλέπεται στο 65,8% για το τρέχον έτος και στο 68% για το 2027.