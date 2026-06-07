Γράφει ο Παναγιώτης Χαραλάμπους

Ο πλανήτης ζει στους ρυθμούς του μεγαλύτερου γεγονότος του καλοκαιριού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την προσεχή Πέμπτη 11 Ιουνίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου, 16 στάδια θα ανοίξουν τις πύλες τους για να φιλοξενήσουν τις 48 ομάδες που θα συμμετάσχουν στην γιορτή του ποδοσφαίρου.

Μια γιορτή που περιλαμβάνει παραδοσιακές-υπερδυνάμεις του αθλήματος, με μοναδική «παραφωνία» την απουσία της Ιταλίας, η οποία μετράει τέσσερις κατακτήσεις Μουντιάλ μαζί με την Γερμανία.

Η Ιταλία λοιπόν μπορεί να απουσιάζει, ωστόσο η Ευρώπη ποδοσφαιρικά είναι έτοιμη να φέρει την κούπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην «Γηραιά Ήπειρο» ξανά μετά από 12 χρόνια. Ήταν το 2014 στην Βραζιλία όταν η Γερμανία κατάφερε να γίνει Παγκόσμια Πρωταθλήτρια.

Πριν από την Γερμανία η μοναδική Ευρωπαϊκή χώρα που κέρδισε Μουντιάλ εκτός Ευρώπης ήταν η Ισπανία το 2010 στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής. Κατά την γνώμη μου η Ισπανία είναι και πάλι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Άλλωστε αυτή η ομάδα όταν κάνει κάτι τα κάνει όλα μαζεμένα.

Το 2008 σε Ελβετία-Αυστρία κατέκτησε το EURO, το 2010 στην Νότια Αφρική πήρε το Μουντιάλ και δύο χρόνια μετά το 2012 σε Πολωνία-Ουκρανία σήκωσε και πάλι το EURO. Και μαντέψτε, ποιος κατέκτησε το EURO πριν από δύο χρόνια (2024) μα φυσικά η Ισπανία!

Τώρα στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής, οι «Φούριας Ρόχας» με παίκτες στην αποστολή όπως ο Ρόντρι, Πέδρι, Φαμπιάν Ρουίζ, Γκάβι, Φεράν Τόρες, Γουίλιαμς και φυσικά τον Γιαμάλ, είναι πανέτοιμοι μετά την Ευρώπη να κατακτήσουν και τον κόσμο.

Εκτός από την Ισπανία, σε άλλες δύο χώρες θα «πόνταρα» για να φτάσουν στον τελικό και να το κατακτήσουν,η μία είναι φυσικά η Γαλλία και η άλλη η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οκτώ Μουντιάλ έχουν γίνει στο παρελθόν στην Αμερικανική Ήπειρο (Ουρουγουάη, Μεξικο, Χιλή, Βραζιλία, Αργεντινή, ΗΠΑ) και μόνο η Γερμανία έχει καταφέρει να πάρει την κούπα. Ήρθε η ώρα λοιπόν το μεγάλο τρόπαιο να σηκωθεί και πάλι από τα χέρια μιας ευρωπαϊκής ομάδας.