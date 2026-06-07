Απέναντι στους… άγνωστους παίκτες με τους οποίους παρατάχθηκε η Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο, η Εθνική Ελλάδας ήταν πολύ κακή, είχε μόνο μία ευκαιρία με το δοκάρι του Ζαφείρη στα τελευταία λεπτά και γνώρισε φιλική ήττα με 0-1.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρέταξε ξανά την Εθνική ομάδα με τριάδα στην άμυνα, σε αντίθεση με ό,τι έγινε κόντρα στη Σουηδία πριν τρεις μέρες όμως, αυτή τη φορά το ξεκίνημα δεν ήταν καλό. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 4′ με τον Εκατόρ που βγήκε στην πλάτη της άμυνας αλλά δεν τελείωσε καλά τη φάση, προσπάθησαν να γίνουν επικίνδυνοι στο 8′ με τον Εσπόζιτο και τελικά δεν άργησαν να ανοίξουν το σκορ.

Στο 18′ ο Εσπόζιτο κοντρόλαρε ωραία και με σουτ εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, δίνοντας το προβάδισμα στη «σκουάντρα ατζούρα». Προβάδισμα που κράτησε χωρίς να κουραστεί ιδιαίτερα στη συνέχεια, καθώς η Ελλάδα δεν ήταν καλή…

Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς είχε την πρώτη της τελική προσπάθεια στο 43′ με το μακρινό σουτ του Τριάντη που ήταν πολύ άστοχο και αυτό τα λέει όλα για την απόδοσή της στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο οι Ιταλοί πλησίασαν και σε δεύτερο γκολ με το πλασέ του Εσπόζιτο στο 37′ αλλά ο Βλαχοδήμος απέκρουσε.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο Γιοβάνοβιτς έβγαλε τον Κουλιεράκη για να βάλει τον Ρότα αλλάζοντας το σύστημα σε 4-4-2, στο 47′ όμως λίγο έλειψε να γίνει το 0-2 καθώς ο Κολεόσο από κοντά, μετά τη σέντρα που έγινε, σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 62′ ο Γιοβάνοβιτς έκανε άλλες τρεις αλλαγές και δεν ήταν ικανοποιημένος από αυτό που έβλεπε, με τα δεδομένα να αλλάζουν στο 68′, όταν η Ιταλία έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Ρετζιάνι για φάουλ στον Δουβίκα. Με παίκτη παραπάνω, πλέον, η Εθνική ομάδα προσπάθησε να πιέσει και άγγιξε την ισοφάριση στο 84′, όταν ο Ζαφείρης με σουτ έστειλε τη μπάλα στο κάθετο δοκάρι.

Αμέσως μετά, στο 86′, ο Φαμαζούλι πήγε για το 0-2 αλλά ο Βλαχοδήμος απέκρουσε

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης (46′ Ρότα), Βαγιαννίδης (76′ Τεττέη), Τριάντης (62′ Τσιμίκας), Μουζακίτης (76′ Ζαφείρης), Κυριακόπουλος (62′ Ανδρούτσος), Tζόλης (88′ Παυλίδης), Δουβίκας (88′ Κωστούλας), Μασούρας (62′ Κυζιρίδης).

Ιταλία (Σίλβιο Μπαλντίνι): Ντοναρούμα, Αχανόρ (46′ Μανέ), Κομούτσο (55′ Ρετζιάνι), Κιαρόντια, Μπαρτεζάγκι, Πιζίλι, Λιπάνι (75′ Νταγκάσο), Εντούρ, Κολεόσο (87′ Φατικάντι), Εσπόζιτο (87′ Καμάρντα), Έκατορ (46′ Φίνι, 74′ Φαβαζούλι).