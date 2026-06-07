Κατολίσθηση σημειώθηκε στο όρος Καντήλι της βόρειας Εύβοιας μετά τον σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την περιοχή.
Η τελευταία και ισχυρότερη δόνηση είχε ως αποτέλεσμα την αποκόλληση βράχων και χωμάτων από πλαγιές του βουνού, με το φαινόμενο να καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή.
@athe13ns Κατολίσθηση τη στιγμή των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια/Landslide at the moment of the 5.3-magnitude earthquake in Evia #earthquake #landslide #viral ♬ πρωτότυπος ήχος – Ath☘️ens🇵🇸