Μπαίνει στην κουβέντα για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, είναι αυτός που επηρέασε το άθλημα όσο κανείς άλλος και στο Μουντιάλ 1974 ο Γιόχαν Κρόιφ απέδειξε με ακόμη έναν τρόπο ότι ήταν κάτι ξεχωριστό, ότι ήταν πραγματικά μοναδικός…

Ήταν ο ηγέτης του Άγιαξ που έπαιξε το total football, είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στην ιστορία της Μπαρτσελόνα και υπήρξε και ο ηγέτης της καλύτερης εθνικής ομάδας που δεν κατέκτησε το Μουντιάλ. Το 1974 η Ολλανδία ήταν το μεγάλο φαβορί στο Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε στη Γερμανία αλλά τελικά δεν τα κατάφερε, καθώς στο τελευταίο παιχνίδι γνώρισε την ήττα από τη διοργανώτρια, αν και είχε καταφέρει να ανοίξει το σκορ με το ξεκίνημα του ματς, χωρίς ο αντίπαλος να ακουμπήσει τη μπάλα.

Ο Κρόιφ δεν στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν υπάρχουν εικόνες του με το τρόπαιο από εκείνο το Μουντιάλ που ήταν και το μοναδικό της καριέρας του, υπάρχουν όμως οι εικόνες που δείχνουν ότι ήταν κάτι ανώτερο σε σχέση με τους συμπαίκτες του. Και δεν αναφερόμαστε στην τεχνική του κατάρτιση ή στην ποδοσφαιρική ευφυία του, αλλά στο γεγονός ότι φορούσε διαφορετική φανέλα. Μοιάζει και είναι απίστευτο, είναι όμως η πραγματικότητα.

Η εθνική Ολλανδίας ντυνόταν από την Adidas, οπότε στα μανίκια της φανέλας υπήρχαν οι τρεις ρίγες που ήταν το σήμα κατατεθέν της γερμανικής εταιρείας. Ο Κρόιφ, όμως, είχε συμβόλαιο με την Puma, η οποία τον προμήθευε και με παπούτσια. Υπήρχε επομένως πρόβλημα και τη λύση την έδωσε ο Γιόχαν, ο οποίος ζήτησε να φτιάξουν μια ξεχωριστή φανέλα για τον ίδιο. Και την έφτιαξαν, καθώς η δική του είχε δύο ρίγες στο μανίκι. Είναι δύσκολο να φανταστείς κανείς ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, έγινε όμως. Και έγινε επειδή ήταν ο μεγάλος Γιόχαν Κρόιφ.