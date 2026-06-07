Την κατάκτηση του πρώτου Grand Slam τίτλου της καριέρας του πανηγυρίζει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος νίκησε με 3-2 σετ τον Φλάβιο Κομπόλι στον τελικό του Roland Garros.

Ο Γερμανός τενίστας ήταν το φαβορί και επιβεβαίωσε τις προβλέψεις, αν και ο Ιταλός αντίπαλός του τα έδωσε όλα και το πάλεψε όσο μπορούσε, οδηγώντας τον τελικό σε πέμπτο σετ. Εκεί, όμως, δεν είχε δυνάμεις και υποκλίθηκε στην ανωτερότητα του αντιπάλου του.

Ο Ζβέρεφ μπήκε… αφηνιασμένος στον τελικό και πήρε με 6-1 το πρώτο σετ, ο Κομπόλι όμως δεν πτοήθηκε και απάντησε παίρνοντας το δεύτερο με 6-4, κάνοντας το 1-1. Με το ίδιο σκορ, με 6-4, πήρε ο Ζβέρεφ το τρίτο σετ κάνοντας το 2-1 και στο τέταρτο έγινε μάχη μέχρις εσχάτων.

Στο tie break, τελικά, ο Κομπόλι έκανε το 7-6 και ισοφάρισε σε 2-2, στο πέμπτο και τελευταίο σετ όμως ο Γερμανός έκανε ό,τι και στο πρώτο: Επικράτησε με 6-1, έκανε το 3-2 και πανηγύρισε τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας του!

Τα σετ: 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1