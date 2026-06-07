Ο Φάνης Λαμπρόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι” και τη δημοσιογράφο Ρέα Ιωάννου, όπως είδαμε την Κυριακή στο πρόγραμμα του MEGA.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε τόσο για την φετινή σεζόν όσο και για τη διάθεση να συνεχιστεί η εκπομπή “Στην αγκαλιά του Φάνη” και την επόμενη.

Ειδικότερα, ο Φάνης Λαμπρόπουλος παραδέχθηκε αρχικά πως “για μένα ήταν ωραία η φετινή σεζόν. Εμείς περάσαμε καλά, δεν ξέρω και οι καλεσμένοι, φαντάζομαι καλά πέρασαν. Το θέμα είναι να συνεχιστεί, γιατί μια χρονιά δεν μας αρκεί. Θέλουμε παραπάνω”.

“Έχουμε συμφωνήσει ήδη για την επόμενη σεζόν αλλά… δια λόγου. Ακόμα δεν έχουν πέσει οι τζίφρες. Αλλά έχουμε δώσει τον λόγο μας και γω, συνήθως, όταν δίνω τον λόγο μου… δεν τον κρατάω”.

“Τα νούμερα τηλεθέασης τα κοίταγα όταν δεν έκανα τηλεόραση. Είμαι χαιρέκακος, ανοίγω τα νούμερα και λέω “α, αυτός δεν πήγε καλά”. Εννοείται πως σε αγχώνουν, μα για τα νούμερα δουλεύουμε, τι; Δουλεύουμε για να περνάμε καλά εμείς;” αναρωτήθηκε, με χιούμορ, ο Φάνης Λαμπρόπουλος στις νέες του δηλώσεις στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο Μεγάλο Κανάλι.