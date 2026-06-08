Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 8/6 ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της επικράτειας της χώρας από την Υεμένη, μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχεται από το κίνημα των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη προς την κατεύθυνση του ισραηλινού εδάφους και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», σύμφωνα με λακωνικό ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram, προτού κηρύξουν λήξη του συναγερμού στις 06:09 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.

Οι Χούθι υποστηρίζουν το Ιράν στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που άρχισε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εκτόξευσαν επανειλημμένα πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας στα τέλη του Μαρτίου και στις αρχές του Απριλίου, προτού κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή την 8η Απριλίου.