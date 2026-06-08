Την ώρα που η αγορά ακινήτων συνεχίζει να κινείται ανοδικά, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός εντείνει τους ελέγχους στις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων. Στο στόχαστρο βρίσκονται 5.900 υποθέσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών, κληρονομιών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, στο πλαίσιο των στοχευμένων διασταυρώσεων για την ορθή εφαρμογή των φορολογικών απαλλαγών και τον εντοπισμό παρατυπιών.

Συγκεκριμένα, θα ελεγχθούν 2.000 περιπτώσεις φορολογουμένων που έλαβαν απαλλαγή από φόρους μεταβίβασης και κληρονομιών λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας, καθώς και 1.080 υποθέσεις αφορολόγητων γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών που αξιοποίησαν το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ. Παράλληλα, στο ραντάρ μπαίνουν 320 τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 από τις οποίες προέκυψαν επιστροφές ΕΝΦΙΑ, ενώ θα ελεγχθούν και 2.500 δηλώσεις μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών που αφορούν ακίνητα σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος.

Φόροι μεταβίβασης

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι η κινητικότητα στην αγορά ακινήτων παραμένει έντονη παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις υψηλές τιμές. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο συνολικός φόρος μεταβίβασης κτιρίων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων ανήλθε στα 149,37 εκατ. ευρώ, έναντι 130,86 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 14,1%.

Οι αγοραπωλησίες οικοδομών-κτιρίων αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων, με τον βεβαιωμένο φόρο να διαμορφώνεται στα 125,53 εκατ. ευρώ από 109,84 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 14,3%. Ανοδικά κινήθηκαν και οι μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, με τα έσοδα να φθάνουν τα 23,84 εκατ. ευρώ από 21,02 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, αυξημένα κατά 13,4%.

Αύξηση καταγράφεται και στις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων μέσω κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι φόροι και τα τέλη από κληρονομιές, δωρεές, γονικές και λοιπές παροχές ανήλθαν σε περίπου 60,4 εκατ. ευρώ, έναντι 56,95 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της υψηλής κινητικότητας στις γονικές παροχές εξακολουθεί να διαδραματίζει το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού.

Η εικόνα του Μαρτίου

Η θετική εικόνα αποτυπώθηκε και τον Μάρτιο. Ο φόρος μεταβίβασης για αγοραπωλησίες οικοδομών και κτιρίων ανήλθε στα 44,28 εκατ. ευρώ, έναντι 36,97 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 19,8%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στις μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, όπου ο σχετικός φόρος διαμορφώθηκε στα 8,57 εκατ. ευρώ από 7 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας αύξηση 22,4%.

Συνολικά, τα έσοδα από φόρους μεταβίβασης κτιρίων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων έφθασαν τον Μάρτιο τα 52,85 εκατ. ευρώ, έναντι 43,97 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 20,2%.

Ανοδική ήταν και η πορεία των μεταβιβάσεων μέσω κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Τον Μάρτιο του 2026 οι φόροι και τα τέλη κληρονομιών ανήλθαν στα 16,73 εκατ. ευρώ από 14,65 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 14,2%, ενώ τα έσοδα από δωρεές και γονικές παροχές διαμορφώθηκαν στα 5,32 εκατ. ευρώ έναντι 3,94 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 35%.