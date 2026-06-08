Η αυξημένη χοληστερόλη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι καθημερινές διατροφικές επιλογές μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερίνης.

Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται οι τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, καθώς συμβάλλουν στη μείωση της LDL, της λεγόμενης «κακής» χοληστερόλης. Οι διαλυτές φυτικές ίνες δεσμεύουν τα σωματίδια χοληστερόλης στο πεπτικό σύστημα και τα απομακρύνουν από τον οργανισμό προτού περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος.

Η χοληστερόλη που παγιδεύεται αποβάλλεται φυσικά μέσω των κενώσεων, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα επίπεδά της στον οργανισμό. Σε αυτό βοηθούν, οι αδιάλυτες φυτικές ίνες, οι οποίες δεν διαλύονται στο νερό και βοηθούν την τροφή να κινείται πιο αποτελεσματικά μέσα από το πεπτικό σύστημα, προάγοντας την καλή λειτουργία του εντέρου. Ακολουθούν πέντε τροφές που σύμφωνα με καρδιολόγο στο Today αξίζει να εντάξετε στην καθημερινή διατροφή σας ώστε να διατηρείται τη χοληστερίνη σας υπό έλεγχο.

Οι πέντε τροφές «σύμμαχοι» κατά της χοληστερίνης

1. Βρώμη

Η βρώμη είναι ιδιαίτερα πλούσια σε β-γλυκάνη, έναν τύπο διαλυτής φυτικής ίνας που συνδέεται με τη χοληστερόλη και βοηθά στην απομάκρυνση της LDL χοληστερόλης από τον οργανισμό. Αποτελεί μια εύκολη και θρεπτική επιλογή για το πρωινό και μπορεί να συνδυαστεί με φρούτα ή ξηρούς καρπούς.

2. Ρεβίθια

Τα ρεβίθια περιέχουν σημαντικές ποσότητες φυτικών ινών, ενώ παράλληλα είναι πλούσια σε κάλιο και μαγνήσιο, δύο μέταλλα που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Ανήκουν στα όσπρια με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες.

3. Ρόκα

Η ρόκα συνδυάζει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες με πολύ λίγες θερμίδες. Η χαρακτηριστική πιπεράτη γεύση της την καθιστά ιδανική για σαλάτες, ενώ – εν γένει – τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά θεωρούνται από τους καρδιολόγους ιδιαίτερα ωφέλιμα για την καρδιά.

4. Αμύγδαλα

Τα αμύγδαλα συγκαταλέγονται στους ξηρούς καρπούς με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Μπορούν να καταναλωθούν ως σνακ μέσα στην ημέρα ή να προστεθούν σε γιαούρτι, σαλάτες και βρώμη.

5. Αβοκάντο

Το αβοκάντο αποτελεί μια γευστική πηγή φυτικών ινών και ταυτόχρονα περιέχει υγιεινά λιπαρά, τα οποία θεωρούνται ευεργετικά για την καρδιαγγειακή υγεία. Μπορεί να προστεθεί σε σαλάτες, τοστ ή να καταναλωθεί ως συνοδευτικό σε πολλά γεύματα.

Πώς να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών

Οι ενήλικες θα πρέπει να καταναλώνουν 25 έως 38 γραμμάρια φυτικών ινών ημερησίως. Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους για να πετύχετε αυτόν τον στόχο είναι να ξεκινάτε τη μέρα σας με τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες.

Η βρώμη, το ψωμί ολικής άλεσης και τα φρούτα αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για ένα θρεπτικό πρωινό που συμβάλλει στην υγεία της καρδιάς και στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης.

Η συστηματική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες, όπως η βρώμη, τα ρεβίθια, η ρόκα, τα αμύγδαλα και το αβοκάντο, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για τη φυσική υποστήριξη της καρδιαγγειακής υγείας και τη μείωση της «κακής» χοληστερόλης.