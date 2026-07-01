Τα φάρμακα GLP-1 έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν την απώλεια βάρους. Ωστόσο, ο περιορισμός της όρεξης που προκαλούν συνεπάγεται και μικρότερη κατανάλωση τροφών, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε μια λιγότερο προφανή συνέπεια: τη μειωμένη πρόσληψη βασικών θρεπτικών συστατικών.

Σύμφωνα με ανασκόπηση του 2026 που δημοσιεύθηκε στο Clinical Obesity, σε σχεδόν μισό εκατομμύριο ενήλικες που λαμβάνουν φάρμακα GLP-1, περισσότεροι από 60% καταναλώνουν λιγότερο ασβέστιο και σίδηρο από τις εκτιμώμενες ανάγκες τους. Επίσης η πρόσληψη βιταμίνης D αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο μόλις στο 20% των συστάσεων.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η διατροφή πρέπει να παραμένει η πρώτη επιλογή. Τα πραγματικά τρόφιμα προσφέρουν φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και άλλα θρεπτικά συστατικά που κανένα συμπλήρωμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως. Παρ’ όλα αυτά, η στοχευμένη χρήση συμπληρωμάτων μπορεί να είναι χρήσιμη όταν η μειωμένη όρεξη, οι μικρότερες μερίδες ή η δυσανεξία σε ορισμένες τροφές δυσκολεύουν τη σταθερή κάλυψη των αναγκών.

Γιατροί και διαιτολόγοι στο Yahoo Health επισημαίνουν, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει σήμερα κάποιο τεκμηριωμένο «πακέτο» συμπληρωμάτων που πρέπει αυτομάτως να λαμβάνει κάθε ασθενής που χρησιμοποιεί φάρμακα GLP-1. Η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τη διατροφή, τα συμπτώματα και τις εργαστηριακές εξετάσεις – και όχι προληπτικά και χωρίς λόγο.

Ακολουθούν έξι συμπληρώματα που αξίζει να συζητήσετε με τον γιατρό σας, βάσει των δικών σας αναγκών…

1. Πολυβιταμίνη

Για πολλούς χρήστες GLP-1, ένα καθημερινό συμπλήρωμα πολυβιταμινών και μετάλλων μπορεί να λειτουργήσει ως ένα λογικό «δίχτυ ασφαλείας», ειδικά όταν η καταστολή της όρεξης είναι έντονη.

Οι ανάγκες κάθε ανθρώπου εξαρτώνται από το τι ήδη λαμβάνει μέσω της διατροφής του. Ωστόσο, ένας γενικός κανόνας είναι να επιλέγεται ένα συμπλήρωμα που καλύπτει τις περισσότερες βασικές ανάγκες σε βιταμίνες και μέταλλα. Σημαντικά θρεπτικά συστατικά που αξίζει να αναζητά κανείς είναι το ασβέστιο, η βιταμίνη D, ο ψευδάργυρος και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

Δεν χρειάζεται κάθε θρεπτικό συστατικό σε μια πολυβιταμίνη να φτάνει το 100% της ημερήσιας συνιστώμενης αξίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο στόχος είναι να καλυφθούν πιθανά διατροφικά κενά και όχι να λαμβάνονται υπερβολικές δόσεις.

2. Βιταμίνη D

Από όλα τα διατροφικά κενά που έχουν συνδεθεί με τη χρήση φαρμάκων GLP-1, η ανεπάρκεια βιταμίνης D φαίνεται να είναι η πιο συχνή, επηρεάζοντας το 13,6% των χρηστών μέσα σε έναν χρόνο.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή η βιταμίνη D παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των οστών. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η γρήγορη απώλεια βάρους μπορεί να επιταχύνει την απώλεια οστικής μάζας. Χωρίς επαρκή βιταμίνη D και ασβέστιο, ο κίνδυνος οστεοπόρωσης μπορεί να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.

Δεν υπάρχουν επίσημες οδηγίες για το πόση βιταμίνη D πρέπει να λαμβάνει κάποιος όταν χρησιμοποιεί φάρμακα GLP-1. Η δοσολογία πρέπει να βασίζεται σε εργαστηριακές εξετάσεις. Ωστόσο, ένα συμπλήρωμα με περίπου 1.000 έως 2.500 IU βιταμίνης D, μαζί με βιταμίνη Κ, η οποία βοηθά το ασβέστιο να κατευθυνθεί εκεί όπου χρειάζεται στον οργανισμό, μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο εκκίνησης, πάντα ύστερα από συζήτηση με τον γιατρό σας.

3. Μαγνήσιο

Μία από τις λιγότερο ευχάριστες παρενέργειες των φαρμάκων GLP-1 είναι τα προβλήματα του εντέρου, μεταξύ των οποίων και η δυσκοιλιότητα. Αν η αύξηση της κατανάλωσης νερού και η πρόσληψη περισσότερων διαλυτών φυτικών ινών δεν επαρκούν, ένα συμπλήρωμα μαγνησίου μπορεί να βοηθήσει.

Η χαμηλή πρόσληψη μαγνησίου είναι γενικά συχνή, ανεξάρτητα από τη χρήση φαρμάκων GLP-1. Σχεδόν οι μισοί ενήλικες, σύμφωνα με στοιχεία, δεν καλύπτουν τη μέση εκτιμώμενη ανάγκη τους.

Το μαγνήσιο κυκλοφορεί σε διάφορες μορφές. Το κιτρικό μαγνήσιο θεωρείται συνήθως η καλύτερη επιλογή για τη δυσκοιλιότητα, καθώς απορροφάται εύκολα και έχει ήπια καθαρτική δράση. Επιπλέον, τα συμπληρώματα κιτρικού μαγνησίου είναι συνήθως πιο οικονομικά και πιο εύκολα διαθέσιμα από άλλες μορφές.

Σε πιο έντονη δυσκοιλιότητα, ο γιατρός μπορεί να συστήσει οξείδιο του μαγνησίου, το οποίο έχει ισχυρότερη καθαρτική δράση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει βραχυπρόθεσμα, αλλά όταν το έντερο επανέλθει, είναι καλό να συζητηθεί με τον γιατρό η μετάβαση σε μια πιο ήπια μορφή.

4. Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της χρόνιας φλεγμονής και υποστηρίζουν την υγεία των ματιών, του εγκεφάλου και των αρθρώσεων. Νεότερα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί επίσης να βοηθούν στη διατήρηση της ποιότητας των μυών κατά την απώλεια βάρους, κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους χρήστες GLP-1.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν λαμβάνουν αρκετά ωμέγα-3 μέσω της διατροφής τους. Για όσους τρώνε ψάρι, η σύσταση είναι δύο μερίδες λιπαρών ψαριών την εβδομάδα, όπως σολομός ή σαρδέλες, σε ποσότητα περίπου 85 έως 115 γραμμαρίων ανά μερίδα. Αν όμως κάποιος δεν καταναλώνει τακτικά ψάρι, ένα συμπλήρωμα ιχθυελαίου μπορεί να είναι μια επιλογή που αξίζει να συζητηθεί με γιατρό ή διαιτολόγο.

5. Σκόνη πρωτεΐνης

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες για τους χρήστες GLP-1, καθώς βοηθά στον περιορισμό της απώλειας μυϊκής μάζας. Θεωρητικά, η κατανάλωση 20 έως 30 γραμμαρίων πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα και σνακ μπορεί να φαίνεται εύκολη. Στην πράξη, όμως, η μειωμένη όρεξη και παρενέργειες όπως η ναυτία μπορούν να το κάνουν πιο δύσκολο απ’ όσο ακούγεται.

Οι τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη πρέπει πάντα να αποτελούν την πρώτη επιλογή. Όταν όμως δεν επαρκούν, η σκόνη πρωτεΐνης μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη του κενού. Μπορεί να προστεθεί σε πράσινα smoothies, σε βρώμη που μένει στο ψυγείο όλη τη νύχτα, ή να χρησιμοποιηθεί για σπιτικές μπάρες πρωτεΐνης και ενεργειακές μπουκιές.

6. Κρεατίνη

Ένα ακόμη συμπλήρωμα που μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση ή και στην αύξηση της μυϊκής μάζας είναι η κρεατίνη. Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν τα οφέλη της, ειδικά όταν συνδυάζεται με προπόνηση αντιστάσεων.

Για χρήστες GLP-1 που ήδη κάνουν προπόνηση ενδυνάμωσης και καλύπτουν τους στόχους τους σε πρωτεΐνη, οι ειδικοί αναφέρουν ότι 3 έως 5 γραμμάρια μονοϋδρικής κρεατίνης την ημέρα μπορεί να είναι μια επιλογή.

Ωστόσο, η κρεατίνη λειτουργεί συμπληρωματικά με την πρωτεΐνη και τη σωματική δραστηριότητα – όχι αντί γι’ αυτές. Έχει μικρή επίδραση όταν δεν υπάρχει άσκηση. Επομένως, πρέπει να θεωρείται ένα πιθανό επιπλέον βοήθημα αφού έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις: επαρκής πρωτεΐνη και προπόνηση δύναμης.

Υπάρχει και μια σημαντική προειδοποίηση: άτομα με νεφρική νόσο ή μη φυσιολογικές εξετάσεις νεφρικής λειτουργίας πρέπει να συμβουλεύονται οπωσδήποτε επαγγελματία υγείας πριν τη λάβουν. Το ίδιο ισχύει και για όσους λαμβάνουν φάρμακα.

Άλλα συμπληρώματα που αξίζουν να ελέγξετε

Τα έξι παραπάνω συμπληρώματα αποτελούν τους «πυλώνες» για όσους λαμβάνουν φάρμακα GLP-1, λόγω των άμεσων συνεπειών από την μειωμένη κατανάλωση τροφής. Ωστόσο δεν είναι τα μόνα, ανάλογα και με τη διατροφή, τα συμπτώματα και τις εξετάσεις.

Η βιταμίνη Β12 μπορεί να είναι σημαντική κυρίως για άτομα που δεν καταναλώνουν ζωικά προϊόντα. Όσοι τρώνε κρέας συνήθως λαμβάνουν αρκετή Β12, καθώς βρίσκεται κυρίως σε ζωικές τροφές. Αντίθετα, οι vegan και οι vegetarian έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο χαμηλής πρόσληψης. Μια πραγματική ανεπάρκεια Β12 χρειάζεται συνήθως διόρθωση υπό ιατρική καθοδήγηση, μερικές φορές με ενέσεις ή υψηλές δόσεις συμπληρωμάτων, και στη συνέχεια με δόση συντήρησης.

Ο σίδηρος είναι επίσης ένα θρεπτικό συστατικό που μπορεί να χρειάζεται προσοχή. Υπάρχουν φυτικές πηγές σιδήρου, όμως ο σίδηρος από φυτικές τροφές δεν απορροφάται τόσο εύκολα όσο εκείνος από ζωικές τροφές. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ανεπάρκειας σε χορτοφάγους και vegan. Συμπτώματα όπως έντονη κόπωση, χλωμό δέρμα και δύσπνοια μπορεί να αποτελούν ενδείξεις. Αν υπάρχει ανησυχία για χαμηλό σίδηρο, το πρώτο βήμα είναι οι αιματολογικές εξετάσεις, ώστε ο γιατρός να συστήσει την κατάλληλη δόση.

Οι φυτικές ίνες μπορεί επίσης να φανούν χρήσιμες, καθώς η δυσκοιλιότητα είναι συχνή με τα φάρμακα GLP-1 και η χαμηλή πρόσληψη ινών είναι συχνά η αιτία. Αν δεν είναι εφικτή η κάλυψη των συστάσεων μέσω τροφής – περίπου 25 γραμμάρια την ημέρα για τις γυναίκες και 38 γραμμάρια για τους άνδρες – ένα συμπλήρωμα φυτικών ινών μπορεί να αξίζει. Είναι σημαντικό να συνοδεύεται από αρκετό νερό και η δόση να αυξάνεται σταδιακά, ώστε να αποφεύγονται το φούσκωμα και τα αέρια.

Φτιάξτε με τον γιατρό σας ένα ασφαλές και εξατομικευμένο πλάνο

Πριν ξεκινήσει κάποιος θεραπεία με φάρμακα GLP-1, είναι χρήσιμο να συζητήσει με τον γιατρό του το ενδεχόμενο βασικών αιματολογικών εξετάσεων. Αυτές μπορούν να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό διατροφικών κενών, πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Τα αρχικά αποτελέσματα δίνουν επίσης στον γιατρό ένα χρήσιμο σημείο σύγκρισης, σε περίπτωση που αργότερα εμφανιστούν συμπτώματα, όπως κόπωση, τριχόπτωση, ζάλη, δυσκοιλιότητα ή αδυναμία.

Ανάλογα με την περίπτωση, ο γιατρός μπορεί να συστήσει επαναληπτικές εξετάσεις κάθε έξι έως 12 μήνες. Πιο συχνή παρακολούθηση μπορεί να χρειάζεται όταν η απώλεια βάρους είναι πολύ γρήγορη, όταν η πρόσληψη τροφής είναι πολύ χαμηλή, όταν υπάρχουν έντονες ανεπιθύμητες ενέργειες ή όταν προϋπάρχει ανεπάρκεια.

Σε κάθε περίπτωση, η θεραπεία με GLP-1 πρέπει να γίνεται πάντα με ιατρική παρακολούθηση. Ο γιατρός είναι αυτός που μπορεί να αποκλείσει πιθανή διατροφική ανεπάρκεια και να βοηθήσει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και εξατομικευμένου πλάνου.

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι κατάλληλα για όλους και μπορεί να αλληλεπιδρούν με άλλα συμπληρώματα ή φάρμακα. Δεν προορίζονται για τη διάγνωση, θεραπεία, ίαση ή πρόληψη ασθενειών. Γι’ αυτό, πριν προστεθεί οποιοδήποτε συμπλήρωμα στην καθημερινή ρουτίνα, είναι απαραίτητη η συμβουλή επαγγελματία υγείας.