Οι περισσότεροι γνωρίζουν τις βασικές οδηγίες για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης: λιγότερο αλάτι, περισσότερη σωματική δραστηριότητα και καλύτερη διαχείριση του στρες. Ωστόσο, υπάρχει ένας ακόμη παράγοντας που συχνά περνά απαρατήρητος και δεν έχει να κάνει με το τι τρώτε, αλλά με το πότε το τρώτε. Η ώρα του δείπνου φαίνεται πως μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση περισσότερο απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Έρευνες στο αναδυόμενο πεδίο της χρονοδιατροφής, της επιστήμης που μελετά πώς ο χρόνος των γευμάτων συγχρονίζεται με το εσωτερικό βιολογικό μας ρολόι, δείχνει ότι το δείπνο νωρίτερα το βράδυ μπορεί να αποτελεί μια υποτιμημένη στρατηγική για πιο υγιή επίπεδα αρτηριακής πίεσης.

Σύμφωνα με ειδικούς στη διατροφή και την καρδιολογική υγεία, το ιδανικό είναι να ολοκληρώνετε το δείπνο τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από τον ύπνο, κατά προτίμηση έως τις 6 ή 7 το απόγευμα, εάν κοιμάστε περίπου στις 10.

Αυτή η πρακτική υποστηρίζει τον κιρκάδιο ρυθμό του σώματος, επιτρέπει την επεξεργασία των θρεπτικών συστατικών όταν ο μεταβολισμός και η ευαισθησία στην ινσουλίνη είναι φυσικά υψηλότερα και δίνει στην καρδιά και στα αιμοφόρα αγγεία τον χρόνο να «κατεβάσουν ρυθμούς» κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όλα αυτά μπορούν να συμβάλουν σε πιο υγιή πρότυπα αρτηριακής πίεσης.

Το εσωτερικό ρολόι του σώματος και η ώρα του δείπνου

Το σώμα λειτουργεί με βάση ένα φυσικό εσωτερικό ρολόι, γνωστό ως κιρκάδιος ρυθμός, και το καρδιαγγειακό σύστημα το ακολουθεί στενά. Κατά τη διάρκεια ενός υγιούς ύπνου, η αρτηριακή πίεση συνήθως μειώνεται κατά 10% έως 20% σε σχέση με τα επίπεδα της ημέρας.

Όταν αυτή η φυσιολογική νυχτερινή μείωση δεν συμβαίνει, οι κίνδυνοι αυξάνονται σημαντικά. Έρευνες έχουν δείξει ότι – ανεξαρτήτως άλλων παραγόντων όπως η ποιότητα της διατροφής και η σωματική δραστηριότητα – η μη νυχτερινή πτώση της αρτηριακής πίεσης συνδέεται με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακής προσβολής. Και τα γεύματα αργά το βράδυ επηρεάζουν αυτή τη φυσική πτώση.

Η κατανάλωση φαγητού κοντά στην ώρα του ύπνου μπορεί να εμποδίσει το καρδιαγγειακό σύστημα να χαλαρώσει πλήρως, διατηρώντας την αρτηριακή πίεση αυξημένη τις ώρες που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται σε κατάσταση ανάπαυσης.

Μία από τις μεγαλύτερες μελέτες σχετικά με την επίδραση του δείπνου αργά το βράδυ εξέτασε περισσότερους από 100.000 ενήλικες και διαπίστωσε ότι η κατανάλωση δείπνου μετά τις 9 το βράδυ συνδέθηκε με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου σε σύγκριση με την κατανάλωση δείπνου πριν από τις 8 το βράδυ. Μάλιστα, η επίδραση φάνηκε να είναι ιδιαίτερα έντονη στις γυναίκες.

Καλύτερη ροή αίματος και καλύτερη απόκριση στην ινσουλίνη

Το σώμα είναι πιο αποτελεσματικό στην επεξεργασία της τροφής, στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και στη διατήρηση της υγιούς λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων όταν το μεγαλύτερο μέρος της τροφής καταναλώνεται νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Όταν αυτός ο φυσικός μηχανισμός αντιστρέφεται και η μεγαλύτερη πρόσληψη τροφής μεταφέρεται το βράδυ, αυξάνονται τα επίπεδα σακχάρου και ινσουλίνης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπέρταση που προκαλείται από τη φρουκτόζη.

Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν ένα μεγάλο βραδινό γεύμα επιβαρύνει τον οργανισμό με φρουκτόζη, η οποία μπορεί να παρεμβαίνει στη δράση του μονοξειδίου του αζώτου. Όταν υπάρχει λιγότερο μονοξείδιο του αζώτου, τα αγγεία γίνονται πιο άκαμπτα και πιο στενά, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίεση.

Παράλληλα, τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου και ινσουλίνης μετά από ένα μεγάλο γεύμα μπορούν να στείλουν σήμα στα νεφρά να κατακρατήσουν περισσότερο νάτριο, γεγονός που επίσης αυξάνει την αρτηριακή πίεση. Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση δείπνου στις 6 το απόγευμα αντί για τις 9 το βράδυ, δηλαδή με διαφορά μόλις τριών ωρών, βελτίωσε σημαντικά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σε διάστημα 24 ωρών.

Άλλα «μυστικά» στο δείπνο για καλύτερη αρτηριακή πίεση

Η ώρα του δείπνου είναι σημαντικός παράγοντας, αλλά δεν είναι το μοναδικό κομμάτι του παζλ. Η μεγαλύτερη επίδραση στην αρτηριακή πίεση εξακολουθεί να προέρχεται από έναν συνολικά φιλικό προς την καρδιά τρόπο ζωής: διατροφή τύπου DASH ή μεσογειακή διατροφή, περιορισμός της υπερβολικής πρόσληψης νατρίου (προσοχή και στο «κρυφό» νάτριο στα επεξεργασμένα τρόφιμα), τακτική σωματική δραστηριότητα, διαχείριση του στρες, διατήρηση υγιούς βάρους και προτεραιότητα στον ποιοτικό ύπνο.

Με λίγα λόγια, στόχος δεν είναι απλώς να αλλάξετε την ώρα που τρώτε, αλλά να χτίσετε έναν συνολικό τρόπο ζωής που στηρίζει την υγιή αρτηριακή πίεση όλο το 24ωρο.