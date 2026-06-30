Όλο και περισσότερα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο γερνά ο εγκέφαλος. Νέα μελέτη διαπίστωσε ότι ένα συγκεκριμένο διατροφικό μοτίβο μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο άνοιας, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που έχουν αυξημένη προδιάθεση για γνωστική έκπτωση ή νόσο Αλτσχάιμερ.

Η υγιεινή διατροφή έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με καλύτερη γνωστική λειτουργία και με μειωμένο κίνδυνο εκφυλιστικών παθήσεων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι δεν έχουν όλες οι «υγιεινές» δίαιτες την ίδια επίδραση στην πρόληψη της άνοιας. Αντίθετα, η έμφαση στις αντιφλεγμονώδεις τροφές φαίνεται πως μπορεί να είναι καθοριστική.

Ερευνητές από τη Σουηδική Εθνική Μελέτη για τη Γήρανση και τη Φροντίδα παρακολούθησαν σχεδόν 2.000 ενήλικες άνω των 60 ετών, οι οποίοι δεν είχαν άνοια στην αρχή της έρευνας, για χρονικό διάστημα 15 ετών.

Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάστηκε η επίδραση τριών διαφορετικών διατροφικών προσεγγίσεων: της Εναλλακτικής Μεσογειακής Διατροφής, του Εναλλακτικού Δείκτη Υγιεινής Διατροφής και του αντίστροφου Εμπειρικού Διατροφικού Φλεγμονώδους Δείκτη, ενός επιστημονικού συστήματος βαθμολόγησης που αξιολογεί κατά πόσο η συνολική διατροφική πρόσληψη πυροδοτεί ή περιορίζει τη φλεγμονή.

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, όσοι ακολουθούσαν το τελευταίο διατροφικό πρότυπο έδιναν προτεραιότητα σε τροφές που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι μειώνουν τη φλεγμονή, η οποία θεωρείται βασικό χαρακτηριστικό της νόσου Αλτσχάιμερ.

Στο τέλος της μελέτης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, ανάμεσα στους συμμετέχοντες που διέτρεχαν υψηλότερο κίνδυνο για Αλτσχάιμερ, μόνο η αντιφλεγμονώδης διατροφή συνδέθηκε με σημαντική μείωση του κινδύνου. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι η εστίαση σε τροφές που περιορίζουν τη φλεγμονή μπορεί να αποτελεί βασικό παράγοντα πρόληψης για όσους έχουν προδιάθεση στη νόσο.

Πως η αντιφλεγμονώδης διατροφή δρα κατά του Αλτσχάιμερ

Σύμφωνα με διατροφολόγους στη New York Post, μια αντιφλεγμονώδης διατροφή μπορεί να συμβάλει τόσο στην πρόληψη όσο και στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που συνδέει τη διατροφή με την υγεία του εγκεφάλου είναι το οξειδωτικό στρες. Το οξειδωτικό στρες προκύπτει κυρίως από τη χρόνια φλεγμονή, επιταχύνει τη γήρανση και τροφοδοτεί χρόνιες παθήσεις όπως το Αλτσχάιμερ, ο καρκίνος και ο διαβήτης.

Η φλεγμονή μπορεί να παρομοιαστεί με μια «φωτιά» μέσα στο σώμα: οι τροφές που καταναλώνουμε μπορούν είτε να τη δυναμώσουν είτε να τη μειώσουν. Γι’ αυτό, σύμφωνα με διατροφολόγους, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη την επίδραση των επιλογών μας κάθε φορά που αποφασίζουμε τι θα βάλουμε στο πιάτο μας.

Ποιες τροφές είναι αντιφλεγμονώδεις

Όταν στόχος είναι η αντιφλεγμονώδης διατροφή, οι διατροφολόγοι συστήνουν τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, όπως τα μούρα και τα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Ιδιαίτερη θέση έχουν επίσης οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, όπως ο σολομός και τα καρύδια.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι φυτικές ίνες, οι οποίες βρίσκονται στα δημητριακά ολικής άλεσης, τα όσπρια, τα φρούτα, τα λαχανικά, τους ξηρούς καρπούς και τους σπόρους. Παράλληλα, τα υγιεινά λιπαρά, όπως αυτά που περιέχουν το αβοκάντο, το ελαιόλαδο και οι ξηροί καρποί, θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα. Όπως τονίζουν διατροφολόγοι στη New York Post οτιδήποτε βελτιώνει την υγεία της καρδιάς μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση της φλεγμονής στο σώμα.

Τα νέα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι η πρόληψη της άνοιας δεν περιορίζεται μόνο στη γενική έννοια της «υγιεινής διατροφής». Ιδιαίτερα για όσους έχουν αυξημένο κίνδυνο, η συστηματική επιλογή αντιφλεγμονωδών τροφών μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς τρόπους προστασίας της εγκεφαλικής υγείας.