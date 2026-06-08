Αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα, Δευτέρα 8/6 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά (κυρίως ορεινά). Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 08 Ιουνίου 2026, αναμένεται αίθριος γενικά καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα, οι οποίες κατά τόπους είναι πιθανό να επηρεάσουν και πεδινές περιοχές. Οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις μικρού κατά βάση μεγέθους, όμως κατά τόπους σε μεγάλες ποσότητες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 13 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 14 έως 32-34 βαθμούς Κελσίου, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 32-34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά τμήματα, οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν και την πόλη της Θεσσαλονίκης τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.