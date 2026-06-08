Πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών καταγράφτηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 8/6 (ώρα Ελλάδας) στον θαλάσσιο χώρο νότια από τις Φιλιππίνες, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 35 χιλιομέτρων στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της νήσου Μιντανάο και στις Αρχές έχει σημάνει συναγερμός καθώς υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται να καταρρέουν κτίρια.

Video shows building collapse following the powerful earthquake in the Philippines. pic.twitter.com/Nf7k6TYSAZ — Scope Report (@ScopeReport_) June 8, 2026

WATCH: Major earthquake brings down building in General Santos City, Philippines pic.twitter.com/AA7pX3rZwa — Rapid Report (@RapidReport2025) June 8, 2026

📹Here's a clip from a Davao City, #Philippines Live Cam as a now 7.8M #Earthquake hit nearby, prompting a #Tsunami Warning and knocking out the power to the camera.pic.twitter.com/AmrcfhsPIA https://t.co/a4n2kB7iMq



🌊⚠️Philippine authorities warned that tsunami waves exceeding… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 8, 2026

Πληροφορίες για πέντε τουλάχιστον νεκρούς και τραυματίες

Αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στις Φιλιππίνες δήλωσε πως οι αρχές βρίσκονται στη διαδικασία επαλήθευσης πληροφοριών για τουλάχιστον πέντε θανάτους στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, στη νήσο Μιντανάο (νότια) εξαιτίας πολύ ισχυρού σεισμού 7,8 βαθμών που την έπληξε νωρίτερα.

Ο Αγκριπίνο Ντασέρα, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην πόλη, ανέφερε πως ακόμη οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν την έκταση των ζημιών στην πόλη και να επαληθεύσουν πόσα είναι τα θύματα.

Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφτηκε τσουνάμι ως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.