Ο Μπραντ Πιτ και η σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν, πραγματοποίησαν μια δημόσια εμφάνιση το Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026, στο Παρίσι.

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στον τελικό γυναικών του Ρολάν Γκαρός τραβώντας πάνω του όλα τα βλέμματα. Ο 62χρονος ηθοποιός και η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων παρακολούθησαν από τις κερκίδες του Court Philippe-Chatrier τον τελικό του μονού γυναικών, όπου η 19χρονη Μίρα Αντρέεβα κατέκτησε τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της, επικρατώντας της Μάγια Χβαλίνσκα με 6-3, 6-2.

Ο Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαλαρός, επιλέγοντας ένα καλοκαιρινό look με ανοιχτόχρωμο πουκάμισο, λινό παντελόνι και γυαλιά ηλίου, ενώ η Ινές ντε Ραμόν εντυπωσίασε με ρομαντικό φόρεμα σε λευκές αποχρώσεις, το οποίο συνδύασε με δερμάτινο τζάκετ και sneakers. Η εμφάνισή της σχολιάστηκε έντονα από τα ξένα μέσα, με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο κομψές παρουσίες της ημέρας.

Οι δυο τους δεν έκρυψαν τη διαχυτικότητά τους, καθώς εθεάθησαν να γελούν, να συνομιλούν και να απολαμβάνουν μαζί τον αγώνα, σε μία από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εξόδους τους. Παρότι ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν κρατούν γενικά χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, οι τελευταίες εμφανίσεις τους δείχνουν πως η σχέση τους παραμένει ιδιαίτερα σταθερή.

Η εμφάνισή τους στο Παρίσι έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την παρουσία τους σε εκδήλωση της Mercedes-AMG στο Λος Άντζελες, ενώ το ζευγάρι είχε πρόσφατα εντοπιστεί και στην Ύδρα, όπου ο ηθοποιός πραγματοποιούσε γυρίσματα για τη νέα του ταινία «The Riders».

Η σχέση του Μπραντ Πιτ με την Ινές ντε Ραμόν έγινε γνωστή στα τέλη του 2022, όταν οι δυο τους εθεάθησαν μαζί σε συναυλία του Bono στο Λος Άντζελες. Από τότε, οι κοινές τους εμφανίσεις είναι μετρημένες, ωστόσο κάθε φορά προκαλούν έντονο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για την πρώτη σοβαρή σχέση του ηθοποιού μετά τον χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί. Το 2024 δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Ινές είχε μετακομίσει στο σπίτι του Μπραντ Πιτ, ενώ νεότερες πληροφορίες θέλουν το ζευγάρι να ζει πλέον μαζί και να κάνει σχέδια για το μέλλον.