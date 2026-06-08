Σήμερα, 8 Ιουνίου, στις 12:00, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 χρόνων.

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ποιος ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς

Ο Γιώργος Σουφλιάς αποτέλεσε κεντρικό πυλώνα της κεντρικής πολιτικής σκηνής της χώρας, αναλαμβάνοντας κρίσιμα χαρτοφυλάκια ως κορυφαίος υπουργός σε αρκετές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Πέρα από το κυβερνητικό του έργο, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στις εσωκομματικές ισορροπίες της παράταξης, καθώς διεκδίκησε την προεδρία του κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές του 1996.

Η απόσυρση από το προσκήνιο και η ιδιωτική ζωή

Μια μακρά και πολυτάραχη σταδιοδρομία στην ελληνική πολιτική σκηνή κατέγραψε ο Γιώργος Σουφλιάς, η ζωή του οποίου συνδέθηκε άρρηκτα με την κοινοβουλευτική πορεία της Νέας Δημοκρατίας από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης.

Με καταγωγή από την Αγία Τριάδα Φαρσάλων, όπου γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1941, ο εκλιπών σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πριν τον κερδίσει η δημόσια ζωή διατηρούσε τεχνικό γραφείο μελετών και κατασκευών στη Λάρισα από το 1967.

Η είσοδος στη Βουλή και η υπουργική ανέλιξη

Η ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκίνησε αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας, καθώς ο Γιώργος Σουφλιάς εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας το 1974 με τη Νέα Δημοκρατία.

Η επανεκλογή του το 1977 άνοιξε τον δρόμο για την ανάληψη κυβερνητικών καθηκόντων, αρχικά ως υφυπουργός Εσωτερικών υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και μετέπειτα ως υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη.

Το 1989 ανέλαβε για πρώτη φορά χαρτοφυλάκιο υπουργού, αναλαμβάνοντας το Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη. Κατά την περίοδο 1990-1993, ο πολιτικός από τη Θεσσαλία βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, διατελώντας διαδοχικά επικεφαλής στα υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας.

Η εσωκομματική μάχη, η διαγραφή και το ΥΠΕΧΩΔΕ

Η εσωκομματική του πορεία είχε έντονους σταθμούς, καθώς το 1997 διεκδίκησε την ηγεσία της παράταξης στο τέταρτο συνέδριο του κόμματος. Έναν χρόνο αργότερα, το 1998, ήρθε η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, για να επανενταχθεί τελικά στις τάξεις του κόμματος το 2001.

Στις αναμετρήσεις του 2004 μετακινήθηκε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Από τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς έως και τον Οκτώβριο του 2009, ο Γιώργος Σουφλιάς ανέλαβε το τιμόνι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), παραμένοντας στη θέση αυτή τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη κυβερνητική θητεία του Κώστα Καραμανλή.

Το παρασκήνιο της αποχώρησης από την πολιτική

Ο επίλογος της δημόσιας διαδρομής του γράφτηκε τον Οκτώβριο του 2009. Παρότι εξελέγη εκ νέου βουλευτής ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, την αμέσως επόμενη ημέρα των εκλογών έλαβε την απόφαση να αποσυρθεί οριστικά.

Η κίνηση αυτή ήρθε ως συνέπεια των εσωκομματικών επικρίσεων που δέχθηκε, καθώς είχε εισηγηθεί στον τότε πρωθυπουργό τη διενέργεια των πρόωρων καλπών που οδήγησαν στη βαριά εκλογική ήττα του κόμματος. Ο ίδιος πάντως είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του, αναφέροντας πως θεωρούσε ορθή τη συγκεκριμένη εισήγηση και πως τα πραγματικά αίτια του αποτελέσματος ήταν διαφορετικά.