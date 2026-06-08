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Ο τελευταίος ΣΥΡΙΖΑ με τη μορφή που ξέρουμε

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ καθώς επί της ουσίας ήταν η τελευταία με την μορφή που ξέραμε. Έμειναν οι περισσότεροι μέχρι να φύγουν. Και απλά το ερώτημα που είναι ανοικτό αφορά το χρόνο υλοποίησης όσων αποφασίστηκαν.

Παγκόσμια πρωτοτυπία

Στην Κουμουνδούρου λένε ότι η ψηφοφορία της ΚΕ έβγαλε νικητή τον Φάμελλο. Στην πραγματικότητα, όμως, έβγαλε νικητή τον Τσίπρα. Η έγκριση της γραμμής για συμπόρευση με την ΕΛ.Α.Σ. ήταν η πρώτη θεσμική αναγνώριση ότι το κέντρο βάρους της Κεντροαριστεράς μεταφέρεται αλλού. Όσοι μιλούσαν για αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν μειοψηφία. Και πλέον το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει συνεργασία με το εγχείρημα Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. αλλά πόσος ΣΥΡΙΖΑ θα απομείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πάντως αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία ένα κόμμα σε λειτουργία να αποφασίζει να το απορροφήσει άλλο.

Οι «37» έστειλαν μήνυμα παραμονής

Η πλευρά Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου έχασε την ψηφοφορία, αλλά φρόντισε να δείξει ότι δεν εγκαταλείπει το πεδίο. Η κατάθεση τροπολογίας και η μάχη μέχρι τέλους είχαν περισσότερο χαρακτήρα πολιτικής καταγραφής παρά προσδοκίας νίκης. Στόχος ήταν να αποτυπωθεί ότι υπάρχει ισχυρό ρεύμα που θεωρεί λάθος την ουσιαστική πρόσδεση στο νέο κόμμα Τσίπρα. Αρκετοί εκτιμούν ότι η πραγματική σύγκρουση μετατέθηκε για τους επόμενους 2-3 μήνες, όταν θα φανεί πόσα στελέχη και οργανώσεις θα αλλάξουν στρατόπεδο.

Το χειροκρότημα που δεν ήρθε

Έμπειρα στελέχη στάθηκαν περισσότερο στην ατμόσφαιρα παρά στις ψηφοφορίες. Η ομιλία Φάμελλου πέρασε πολιτικά, αλλά δεν ενθουσίασε την αίθουσα. Τα περιορισμένα χειροκροτήματα και οι φωνές «είμαστε ΣΥΡΙΖΑ» έδειξαν ότι ένα τμήμα του κομματικού μηχανισμού δυσκολεύεται να αποδεχθεί πως το κόμμα περνά σε δεύτερο ρόλο. Η ηγεσία κέρδισε τη μάχη των αριθμών, όχι όμως και τη μάχη του συναισθήματος. Και αυτό συχνά αποδεικνύεται πιο δύσκολο πρόβλημα από μια εσωκομματική ψηφοφορία.

Ο Φάμελλος κέρδισε χρόνο

Η μεγαλύτερη επιτυχία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ίσως δεν ήταν η νίκη στην ΚΕ αλλά η αποφυγή άμεσης διάσπασης. Με την απόφαση να μην υπάρξει εκλογική αντιπαράθεση με το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα κερδίζει πολιτικό χρόνο και αποφεύγει μια βίαιη σύγκρουση. Ωστόσο, πολλοί στην Κουμουνδούρου αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μεταβατική λύση. Η δύσκολη συζήτηση για το οργανωτικό μέλλον και τις πιθανές μετακινήσεις στελεχών απλώς μεταφέρθηκε για αργότερα.

Όλοι κοιτούσαν τον απόντα

Το παράδοξο της ΚΕ ήταν ότι ο πιο ισχυρός πολιτικός παράγοντας της συνεδρίασης δεν βρισκόταν στην αίθουσα. Σχεδόν κάθε τοποθέτηση, είτε υπέρ είτε κατά, περιστρεφόταν γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του εγχείρημα. Οι υποστηρικτές της συμπόρευσης μιλούσαν για ιστορική ευκαιρία, οι διαφωνούντες για κίνδυνο αυτοδιάλυσης. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός κατάφερε να καθορίσει την ατζέντα ενός κόμματος που τυπικά δεν διοικεί πλέον.

Ο φόβος των βουλευτών

Πολλοί βουλευτές θέλουν να συνεργαστούν με την ΕΛΑΣ. Από εκεί όμως δεν υπάρχει καθαρό σήμα. Ουσιαστική συζήτηση – συμφωνία δεν έχει γίνει. Και αν παραιτηθούν τι γίνεται; Είναι σίγουροι υποψήφιοι με το νέο κόμμα; Οι περισσότεροι λογικά ναι, αλλά συμφωνία δεν υπάρχει. Επίσης πολλοί σκέπτονται και την βουλευτική αποζημίωση. Λογικό και ανθρώπινο. Και καλά έλεγε βουλευτής να παραιτηθώ τέλος Ιουνίου και να γίνουν εκλογές Σεπτέμβριο ή αρχές Οκτωβρίου. Αν όμως γίνουν Άνοιξη του 2027;

Στο Μαξίμου μετρούν τον νέο αντίπαλο

Στην κυβέρνηση παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η προσοχή τους βρίσκεται αλλού. Η ανησυχία δεν αφορά πλέον το μέγεθος της Κουμουνδούρου, αλλά τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα. Κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι η αναδιάταξη στον προοδευτικό χώρο θα αλλάξει τις ισορροπίες της αντιπολίτευσης και ενδεχομένως θα επηρεάσει τη στρατηγική της ΝΔ. Γι’ αυτό και οι δημοσκοπήσεις των επόμενων εβδομάδων αντιμετωπίζονται ως κρίσιμο πολιτικό εργαλείο.

Αλλαγές με ορίζοντα το νέο σκηνικό

Οι πρόσφατες κυβερνητικές αλλαγές αποκτούν διαφορετική σημασία μετά τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά. Στο παρασκήνιο της ΝΔ υπάρχουν εισηγήσεις για πιο επιθετική πολιτική παρουσία απέναντι στο νέο εγχείρημα Τσίπρα. Ορισμένοι υπουργοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να προετοιμαστεί για έναν αντίπαλο με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Το αν αυτό θα οδηγήσει σε αλλαγή τακτικής θα φανεί σύντομα, καθώς η πολιτική ατζέντα μετακινείται ήδη. Γι’ αυτό άρχισαν πάλι οι συζητήσεις για ανασχηματισμό πιο ευρύ σε δεύτερο χρόνο. Αν γίνει αυτό οι εκλογές πάνε πίσω.

Σε Πειραιά και Κύπρο ο Τσίπρας

Και συνεχίζω με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη όπου ο πρώην πρωθυπουργός την άλλη εβδομάδα θα κάνει απόβαση σε έναν μεγάλο δήμο της χώρας και σε ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου. Το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα είχε μαρκάρει δύο δήμους για μεγάλες συγκεντρώσεις. Το Περιστέρι και τον Πειραιά. Το Περιστέρι όμως «κάηκε», όχι κυριολεκτικά αλλά μεταφορικά. Και έτσι έμεινε ο Πειραιάς όπου στις αρχές της επομένης εβδομάδας, όπου εκεί δεν θα μοιάζει σαν τις κεντρικές εμφανίσεις του Χαλανδρίου και του Θησείου. Και αμέσως μετά, δύο ημέρες αργότερα, ο Αλέξης Τσίπρας αλλάζει παραστάσεις. Η Κύπρος τον περιμένει, όπου το ΙΝΑΤ δηλαδή το Ινστιτούτο που φέρει την σφραγίδα του, θα φιλοξενήσει εκδήλωση. Ουσιαστικά το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού λειτουργεί ως σκεπτόμενο βραχίονας του εγχειρήματος.

Η Θεσσαλονίκη και το κακό ξεκίνημα του Νυφούδη

H ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να γεννήθηκε με φόντο την Ακρόπολη, αλλά οι σκληρές μάχες για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος δεν θα δοθούν στο Θησείο, αλλά σε πόλεις όπου ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγαινε και ιδιαίτερα καλά. Η στήλη σας είχε ενημερώσει για τον ρόλο του Νίκου Μαραντζίδη στο νέο πολιτικό φορέα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Σας είχα γράψει για την σχέση του με τον Αντώνη Σαουλίδη και την Ντίνα Σπυροπούλου, δύο στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα μαθαίνω ότι είναι υπεύθυνος και για ένα τρίτο στέλεχος και αναφέρομαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει στο γυαλί, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου και η βάση του είναι η Νύμφη του Θερμαϊκού. Είναι ο Νίκος Νυφούδης με τον οποίο μαθαίνω τον συνδέει κοινωνική σχέση αν και τα πρώτα δείγματα θα έλεγα ότι δεν είναι και τα καλύτερα.

Το ΠΑΣΟΚ βλέπει ευκαιρία και κίνδυνο

Στη Χαριλάου Τρικούπη η ανάγνωση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ είναι διπλή. Από τη μία, η αποδυνάμωση της αυτονομίας του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ενισχύσει το ΠΑΣΟΚ σε τμήματα του κεντροαριστερού ακροατηρίου. Από την άλλη, η ενίσχυση του εγχειρήματος Τσίπρα δημιουργεί έναν νέο ανταγωνιστή με σαφείς φιλοδοξίες για πρωταγωνιστικό ρόλο. Γι’ αυτό και τα στελέχη του κόμματος παρακολουθούν στενά τις μετακινήσεις προσώπων και ψηφοφόρων.

Το μεγάλο όνομα που λείπει από το ΠΑΣΟΚ

Πάντως, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι οι δημοσκοπήσεις αλλά ότι αιμορραγεί στην Αττική εδώ και χρόνια σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μια γεωγραφική καταστροφή που επήλθε στα χρόνια του μνημονίου, με συνέπεια η καρδιά των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων να σταματήσει να χτυπά για το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και αυτό είναι ένα θέμα που στριφογυρίζει στο μυαλό του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σήμερα θα καθίσει με βουλευτές και στελέχη της Αττικής για να δουν πως θα κινηθούν στις περιφέρειες όπου παλιά έδινε στην Χαριλάου Τρικούπη την αυτοδυναμία Τι λείπει; Ένα μεγάλο όνομα ειδικά στην Ά Αθηνών, κάποιος που να κάνει γκελ, που να έλκει ψήφο με την παρουσία του, όχι μόνο με το κομματικό σήμα.

Οι δημοσκοπήσεις θα αποφασίσουν πολλά

Μετά την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ όλοι δηλώνουν ότι η πολιτική θα κρίνει τις εξελίξεις. Στην πραγματικότητα, αρκετά θα τα κρίνουν οι μετρήσεις. Αν η ΕΛ.Α.Σ. συνεχίσει να εμφανίζει ανοδική δυναμική, οι πιέσεις για μετακινήσεις στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ θα αυξηθούν. Αντίθετα, μια στασιμότητα θα ενισχύσει όσους υποστηρίζουν ότι το κόμμα πρέπει να διατηρήσει ισχυρή οργανωτική αυτονομία. Το φθινόπωρο προμηνύεται πολύ πιο κρίσιμο από την ίδια τη συνεδρίαση της ΚΕ.

Η επόμενη ΚΕ θα είναι η δύσκολη

Όσοι έζησαν τη συνεδρίαση του Σαββάτου εκτιμούν ότι η πραγματική μάχη δεν δόθηκε ακόμη. Η απόφαση υπέρ της συμπόρευσης πέρασε, όμως απομένει να καθοριστούν τα πρακτικά βήματα και η μορφή της σχέσης με την ΕΛ.Α.Σ. Εκεί θα δοκιμαστούν οι αντοχές όλων των πλευρών. Γιατί άλλο είναι να λες «δίπλα στον Τσίπρα» και άλλο να αποφασίζεις πώς ακριβώς θα μεταφραστεί αυτό σε οργανωτικό και εκλογικό επίπεδο.

Ποιος πάει στη Μεσογείων;

Μεγάλη συζήτηση γίνεται στο παρασκήνιο για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα και οι προβληματισμοί είναι ουκ ολίγοι. Και αυτό γιατί όποια επιλογή και αν υιοθετηθεί θα ξεκλειδώσει ντόμινο αλλαγών. Αξιόπιστη πηγή μου έλεγε ότι δεν ήταν εύκολο να καταλήξει ο πρωθυπουργός στην επιλογή Κυρανάκη. Έχει μεν τα χαρακτηριστικά που έχει ανάγκη η παράταξη σε αυτή τη φάση, ορμητικός, ενωτικός και έτοιμος να «τρέξει» το κόμμα στη δύσκολη εκλογική αναμέτρηση – όποτε και αν προκηρυχθούν οι εκλογές- ωστόσο μένει κενή η θέση στο υπουργείο. Όσον αφορά τη μετακίνηση του Παύλο Μαρινάκη στο υπ. Μεταφορών μου θύμιζαν την επιλογή Γεραπετρίτη που είχε αναλάβει μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη επίσης πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού. Το παζλ άλλωστε μου έλεγε ο άνθρωπός μου ξεκινά από τα «θέλω» του Κυριάκου, συνεπώς η επιστροφή του από τις ΗΠΑ θα καθαρίσει το θολό τοπίο. Πάντως, χθες βραχυκύκλωσαν οι γραμμές πληροφόρησης, εν αναμονή της έλευσης του προέδρου και σήμερα θα τεθούν επί τάπητος τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής.

Το τρία στα τρία του «ψηλού»

Τρία στα τρία για τον Παύλο Μαρινάκη. Και δεν μιλάω μόνο για τους δύο νόμους και το νομοσχέδιο για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, που συζητείται στις επιτροπές της Βουλής και θα τεθεί προς ψήφιση την Πέμπτη από την ολομέλεια του κοινοβουλίου. Μιλάμε για το γεγονός -και είναι γεγονός- ότι και στις τρεις περιπτώσεις που βρέθηκαν στις επιτροπές προς ακρόαση οι φορείς εκφράστηκαν με ιδιαίτερα θετικά λόγια και για τις διατάξεις και για τη συνεργασία με τον Υφυπουργό και τους συνεργάτες του. Οι εκπρόσωποι των ενώσεων των ιδιοκτητών, των δημοσιογράφων και των υπόλοιπων εργαζόμενων στους σταθμούς βρέθηκαν την Παρασκευή στην επιτροπή και εξέφρασαν όχι απλά τη θετική τους γνώμη -δεδομένου ότι και μετά τη δημόσια διαβούλευση εντάχθηκαν και πολλές από τις προτάσεις τους- αλλά και την ικανοποίησή τους για την επίλυση του ζητήματος της οριστικης αδειοδότησης των περιφερειακων καναλιών που εκκρεμεί εδώ και 30 χρόνια σχεδόν. Μένω στο μήνυμα που έστειλε και ο γραμματέας της ΕΕΤΕΠ Γ. Σιμόπουλος -που εκπροσωπεί τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- ο οποίος ζήτησε «να μην υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση που να μπει εμπόδιο σε αυτή τη νομοθέτηση».

Το όνομα του Ρουσόπουλου

Για την εκλογή του νέου γραμματέα σας είχαμε ενημερώσει ότι θα είναι κοινοβουλευτικός όπως και αποφασίσθηκε με την επιλογή του Κώστα Κυρανάκη. Η πιθανή μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη στη θέση του αδειάζει το πόστο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Για τη θέση αυτή άκουσα και το όνομα του Θοδωρή Ρουσόπουλου – που έχει πολλά υπέρ. Έμπειρος, μειλίχιος, γνώστης του χώρου, καραμανλικός και ξέρει τα κατατόπια καθώς είχε το ίδιο πόστο επί πρωθυπουργίας Κώστα Καραμανλή. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ώρες μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την Βοστώνη.

Στην Αθήνα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών θα έχει σήμερα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. Καίριας σημασίας για την Ελλάδα το ζήτημα της χριστιανικής παρουσίας στα Ιεροσόλυμα και τη Μέση Ανατολή εν μέσω του πολέμου, με τον υπουργό να επαναλαμβάνει τη δέσμευση της κυβέρνησης να σταθεί στο πλευρό του Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης Θεόφιλος θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ θα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό.

Τι γίνεται με το πεντάστερο στο οικόπεδο της Εκκλησίας

Πληροφορίες μου από την ξενοδοχειακή αγορά, μου λένε ότι το νέο πεντάστερο στοίχημα της Electra Hotels & Resorts της οικογένειας Ρέτσου στη Θεσσαλονίκη μόνο εύκολη υπόθεση δεν αποδεικνύεται. Παρότι ο όμιλος είχε θέσει εξαρχής ως στόχο να τελειώσει γρήγορα με την κατασκευή του καινούργιου ξενοδοχείου, σε οικόπεδο της Εκκλησίας, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή, Εθνικής Αμύνης και Δαγκλή, τα αρχαιολογικά ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες έφεραν ανατροπές στο χρονοδιάγραμμα. Οι καθυστερήσεις ήταν αναπόφευκτες, καθώς χρειάστηκε να προηγηθούν οι απαιτούμενες ανασκαφικές και ερευνητικές διαδικασίες πριν προχωρήσει το έργο. Οι ίδιες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι οι εργασίες έχουν επανεκκινήσει με κανονικούς ρυθμούς από τον Οκτώβριο του 2025 και ο όμιλος επιχειρεί να καλύψει τον χαμένο χρόνο. Ο νέος στόχος τοποθετεί την ολοκλήρωση της επένδυσης στα τέλη του τρίτου τριμήνου του 2027, ώστε η μονάδα να τεθεί σε λειτουργία εντός της επόμενης χρονιάς. Το project, προϋπολογισμού άνω των 35 εκατ. ευρώ, θα διαθέτει 165 δωμάτια και θεωρείται κομβικής σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Electra στη Θεσσαλονίκη, όπου ήδη λειτουργεί το ιστορικό Electra Palace στην πλατεία Αριστοτέλους.

Ποιος παίρνει το νερό «Σαμαριά»;

Στην Κρήτη η υπόθεση της ΕΤΑΝΑΠ έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση, καθώς η ιστορική εταιρεία λαϊκής βάσης, που βρίσκεται πίσω από το νερό «Σαμαριά», περνά σε τροχιά αλλαγής ιδιοκτησίας. Το παρασκήνιο έχει να κάνει κυρίως με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η οποία κατέχει το 28,5% και, μετά την πανελλαδική άδεια, πιέζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος να μειώσει τις επιχειρηματικές της συμμετοχές. Η ΕΤΑΝΑΠ ήταν το πιο «καθαρό» και ελκυστικό asset προς πώληση. Η αρχική προσφορά, όπως λέγεται, ήταν στα 10 ευρώ ανά μετοχή, όμως η τράπεζα ζήτησε ανεξάρτητη αποτίμηση από τη Deloitte. Εκεί φέρεται να προέκυψε εύλογη αξία άνω των 14 ευρώ, ανεβάζοντας σημαντικά τον πήχη για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι αγοραστές περιγράφονται ως μεγάλοι Έλληνες επενδυτές και όχι ως ξένο fund, με το συνολικό deal να κινείται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή των 50-60 εκατ. ευρώ. Οι μικρομέτοχοι θα έχουν δικαίωμα να πουλήσουν στην ίδια τιμή, ενώ θα εισπράξουν και το μέρισμα των 0,60 ευρώ ανά μετοχή. Το κρίσιμο για τα Χανιά είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Η παραγωγή, λόγω των πηγών στον Στύλο Αποκορώνου, δεν μπορεί πρακτικά να φύγει από την Κρήτη. Η διοίκηση μπορεί να αλλάξει, παρόλ’ αυτά το νερό «Σαμαριά» θα συνεχίσει παράγεται στον τόπο του.

Διαρκώς ανήσυχοι οι Σαράντηδες

Δεν φαίνεται να έχει σταματημό η όρεξη της οικογένειας Σαράντη που έχει τον Όλυμπο, τη Δωδώνη και τη Ροδόπη, για νέες εξαγορές. Πιθανότατα σε αυτές και μία μεγάλη κίνηση, όπως μου έλεγε πρόσωπο που γνωρίζει τα πράγματα. Η επιχειρηματική οικογένεια φαίνεται ότι δεν σταματά να υπολογίζει στην επέκτασή της τα επόμενα χρόνια, επιδιώκοντας να βάλει και άλλες εταιρείες στην ομπρέλα της. Μην ξεχνάτε ότι εκτός από τις προαναφερόμενες έχει και άλλες όπως η εταιρεία αναψυκτικών, Κλιάφα, η εταιρεία παραγωγής ανθρακούχου νερού, Δουμπιά, η Τυράς στα τυροκομικά.

Εκποιείται το «φιλέτο» του Γρυπάρη στη Μύκονο

Οι άνθρωποί μου από το νησί των ανένων, τη Μύκονο, μου ψιθυρίζουν ότι το κύμα των πλειστηριασμών που αγγίζει τον Νίκο Γρυπάρη, επιχειρηματία που δημιούργησε το ιστορικό Caprice, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Μετά την αλλαγή χεριών, τον περασμένο Φεβρουάριο, ενός οικοπέδου στη θέση «Φανάρι» έναντι 385.001 ευρώ, μόλις ένα ευρώ πάνω από την τιμή πρώτης προσφοράς, έρχεται τώρα νέος πλειστηριασμός, προγραμματισμένος για τις 25 Ιουνίου 2026. Αυτή τη φορά στο «σφυρί» σπίτι του επιχειρηματία στο ίδιο σημείο της Μυκόνου, με επισπεύδουσα τη Cepal Hellas και τιμή εκκίνησης που ξεπερνά τα 2,19 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ανεξάρτητη κατοικία 175 τ.μ. σε αγροτεμάχιο άνω των 4 στρεμμάτων, με κλειστή θέση στάθμευσης. Το ακίνητο βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση συντήρησης. Το ερώτημα πλέον είναι αν το συγκεκριμένο «φιλέτο» θα βρει νέο ιδιοκτήτη ή αν οι διαδικασίες πλειστηριασμού θα έχουν και επόμενα κεφάλαια.

Στο ΥΠΠΟ η mega επένδυση της Helleniq Energy στη Λακωνία

Στον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού μπαίνει αύριο Τρίτη, η μεγάλη επένδυση της Helleniq Renewables, θυγατρικής του ομίλου Helleniq Energy, στη Λακωνία. Το θέμα αφορά την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για έργο εγκατεστημένης ισχύος 200 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής επίσης 200 MW, το οποίο σχεδιάζεται στις θέσεις Τούρλιζα, Επάνω Ντάρτιζα, Αυλάκι και Δέρματα, του Δήμου Ευρώτα, στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Η υπόθεση περνά αύριο από τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού. Θυμίζω εδώ ότι ο όμιλος έχει στοχεύσει σε συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, άνω του 1 GW έως το 2026 και άνω των 2 GW έως το 2030.

Ο διαγωνισμός στο Κολλέγιο Αθηνών

Αυτή την περίοδο στο Κολλέγιο Αθηνών ετοιμάζεται ένα μικρό αλλά διόλου αμελητέο «deal» γύρω από την καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών και γονέων. Το γνωστό ιδιωτικό σχολείο και ένα από τα πιο γνωστά της χώρας προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό τόσο για την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων όσο και για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών στους χώρους του, με την αγορά της οργανωμένης εστίασης να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Άνθρωποι που γνωρίζουν τα δεδομένα της συγκεκριμένης αγοράς λένε ότι τέτοιες συμβάσεις μόνο μικρής σημασίας δεν είναι. Κι αυτό διότι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα του μεγέθους και της φήμης του Κολλεγίου Αθηνών μεταφράζεται σε σταθερή καθημερινή κατανάλωση, υψηλή επισκεψιμότητα και απαιτητικό κοινό, με αυστηρές προδιαγραφές τόσο στην ποιότητα όσο και στη διατροφική αξία των προϊόντων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2026 και ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, υπάρχουν εταιρείες catering, διαχείρισης κυλικείων αλλά και εταιρείες με αυτόματους πωλητές που εξετάζουν σοβαρά τη συμμετοχή τους.