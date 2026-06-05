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Αντιδράσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις

Καλημέρα σε όλους. Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό είδα για μια ακόμη φορά να καταγράφεται σε δημοσκόπηση. Χθες βράδυ ήταν η Metron Analysis για το κεντρικό δελτίο του Mega και σήκωσα το τηλέφωνο για να πιάσω αντιδράσεις και να μάθω τι γίνεται στα επιτελεία των κομμάτων. Διαπίστωσα διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο γιατί το κάθε κόμμα προσπαθεί να κρατήσει τα θετικά γι’ αυτό και να αφήσει στην άκρη άλλα που είναι καυτά.

Προβληματισμός στη ΝΔ

Όπως ήταν αναμενόμενο τηλεφώνησα αμέσως σε κεντρικούς υπουργούς για να πάρω αντιδράσεις. Προβληματισμένους τους άκουσα, αλλά προσπαθούσαν να εμφανιστούν ψύχραιμοι. Επέμειναν στο περίπου 25% που εμφανίζεται να στηρίζει την κυβερνητική πολιτική και άρα την κυβέρνηση. Θα έχει ενδιαφέρον πως θα αντιδράσουν από εδώ και πέρα επίσημα, διότι πρέπει πάση θυσία, όπως μου είπε τακτικός συνομιλητής του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μαζευτεί η κατάσταση, διότι εάν παγιωθεί αυτό το κλίμα θα είναι δύσκολη για την κυβέρνηση η ανάκαμψη. Βέβαια μου είπαν για τους αναποφάσιστους που είναι μεγάλος αριθμός, όπως και η μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων κεντροδεξιών που είναι στον καναπέ.

Αντεπίθεση Κυριάκου

Υπό αυτά τα δεδομένα, μου είπε η πηγή μου, ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται και για δημόσια εμφάνιση την επόμενη εβδομάδα. Τι θα κάνει; Πέρα από ένα μεγάλο κύκλο περιοδειών που θα ξεκινήσει, έμαθα ότι θα δώσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου την επόμενη Πέμπτη στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω στον ΑΝΤ1. Μάλιστα μου είπε ο άνθρωπος μου ότι ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να κλείσει και τα σενάρια για την επόμενη μέρα και ειδικά να απαντήσει στα όσα λέγονται περί άλλου πρωθυπουργού εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Το μήνυμά του θα είναι ο λαός επιλέγει και εκλέγει κυβερνήσεις και πρωθυπουργό.

Κομματικές αλλαγές

Η αντεπίθεση του πρωθυπουργού έχει άμεση σχέση και με το κόμμα που πρέπει να αρχίσει να τρέχει πλέον μετά από μια περίοδο που «έκατσε» κυρίως μετά την παραίτηση του Κώστα Σκρέκα. Και επειδή μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης, θα γίνουν αλλαγές σε πολλά πόστα στο κόμμα. Το βασικό όμως είναι να εκλεγεί ο νέος γραμματέας, κάτι που θα γίνει την προσεχή Τετάρτη όταν θα συνεδριάσει και η Πολιτική Επιτροπή. Και όπως έμαθα τελικά ο γραμματέας θα είναι νυν βουλευτής, παρά τις εισηγήσεις περί του αντιθέτου.

Έρχονται προσθήκες στο υπουργικό

Μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης του Τάσου Χατζηβασιλείου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών που έκρινε πως δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων ανοίγει μου λένε ο δρόμος για την επιστροφή του στην κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι προχωρά σε κάποιες μίνι προσθήκες στο υπουργικό σχήμα – αφενός για τον αντικατάσταση του εκλιπόντα Νίκου Ταγαρά στο υπουργείο Περιβάλλοντος και αφετέρου με τις πληροφορίες να λένε ότι ο Σερραίος Τάσος πιθανότατα θα επιστρέψει στο υπουργείο Εξωτερικών σε νέο χαρτοφυλάκιο – αυτό του ανθρώπου που θα προετοιμάσει τη χώρα για την προεδρία της στην ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η ομιλία του Σαμαρά

Όπως θα γνωρίζετε ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται σήμερα στην Κρήτη όπου το βράδυ στο Ηράκλειο θα μιλήσει σε ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Προκλήσεις και πρακτικές για την Ελλάδα του αύριο». Ουσιαστικά η ομιλία θα έχει τα στοιχεία προεκλογικής ομιλίας. Και σας το λέω αυτό μετά από συνομιλία που είχα με στενό του συνεργάτη, ο οποίος μου τόνισε ότι η ομιλία δεν θα είναι Βουλής. Δηλαδή όχι δώδεκα λεπτά, συν τρία επιπλέον. Θα είναι μεγάλη, αναλυτική, και θα συνοψίζει την Ελλάδα που ονειρεύεται ο ίδιος. Αν αυτό ευσταθεί τότε θα μιλάμε για την πρώτη σελίδα ενός πολιτικού εγχειρήματος, που σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινωθεί μετά το καλοκαίρι. Επίσης με ενημέρωσε ότι θα ασκήσει σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό και θα αναφερθεί στα κυβερνητικά λάθη. Η ομιλία θα είναι αμιγώς πολιτική, επί πολλών τομέων όπως τα εθνικά θέματα.

Ξεχνιούνται οι φόροι, σύντροφοι;

Ξεχνιούνται οι φόροι; Αυτό το ερώτημα μου ήρθε στο μυαλό ως παράφραση ατάκας που είχε κάνει θραύση σε γνωστό τηλεοπτικό σήριαλ, ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα και την εκπρόσωπό του να μιλούν για πατριωτικούς φόρους, φορολόγηση του πλούτου και άλλα σχετικά. Το να μιλάς για φόρους την ώρα που ως πρωθυπουργός επέβαλες 30 νέους φόρους και αυξήσεις, μάλλον δεν κάνει καλό στο rebranding. Και δεν το λέω εγώ. Άκουσα τον Παύλο Μαρινάκη που βρήκε την ευκαιρία να αναδείξει τις διαφορές τονίζοντας πως «για εμάς δεν υπάρχουν πατριωτικοί, ούτε καλοί φόροι, όταν αυξάνονται. Για εμάς οι πιο συνεπείς για τους πολίτες κινήσεις είναι οι μειώσεις ή καταργήσεις φόρων». Και υπενθύμισε ότι «η διαφορά του κυρίου Τσίπρα από άλλους υποψήφιους πρωθυπουργούς ή τέλος πάντων πολιτικούς αρχηγούς που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών, είναι ότι είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει, κυβέρνησε πέντε χρόνια και αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα». Ξεχνιούνται οι φόροι, σύντροφοι;

Το «ευχαριστώ» του Αρχιεπισκόπου και των μελών της ΔΙΣ στη Ζαχαράκη

Τις δημόσιες «θερμές ευχαριστίες» τους προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασαν εγγράφως ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για την ενημέρωση που παρείχε το μέλος της κυβέρνησης στους ανώτατους ιεράρχες αναφορικά με τις ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου για τους κληρικούς της Ομογένειας, το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων. Όπως αναφέρουν τα μέλη της ΔΙΣ με το σχέδιο νόμου διασφαλίζεται η ύπαρξη και ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας των εν λόγω Πατριαρχείων, κάτι που χαροποιεί τόσο τον Μακαριώτατο όσο και τους σεβασμιότατους μητροπολίτες. Θυμίζουμε ότι η κ. Ζαχαράκη διατηρεί άριστες σχέσεις με την Εκκλησία της Ελλάδος και δεν είναι η πρώτη φορά που την ευχαριστούν για την αγαστή συνεργασία. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή θεωρείται κρίσιμο για τους ποιμενάρχες, καθώς βασίζεται στη συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας, και θα αποτελείται από τρεις άξονες: α) Στη θεσμοθέτηση 600 οργανικών θέσεων Κληρικών Ομογένειας. β) Στη θεσμοθέτηση ενός επιδόματος για τους Κληρικούς της Ομογένειας που δεν θα καταλάβουν οργανική θέση Κληρικού Ομογένειας, και γ) στη θεσμοθέτηση ετήσιας επιχορήγησης στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την υποστήριξη του προγράμματος υποτροφιών αυτής που απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές για σπουδές στις Θεολογικές Σχολές της Ελλάδας.

Η διαφοροποίηση Πέτσα

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι καταιγιστικές τις τελευταίες ημέρες με το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου τελικά να ξεφουσκώνει αφού η πραγματογνωμοσύνη που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην βρίσκει κάτι μεμπτό ούτε ζημιά των κοινοτικών πόρων, στις περισσότερες περιπτώσεις, με συνέπεια να είναι χλωμή ακόμα και οι ποινική ευθύνη έστω και πλημμεληματικού χαρακτήρα. Μία απόφαση που ανακουφίζει την κυβέρνηση και προβληματίζει την αντιπολίτευση και τον νομικό κόσμο αυτής της χώρας. Και σίγουρα δικαιώνουν αρκετούς βουλευτές οι οποίοι μίλησαν από την πρώτη στιγμή για προχειρότητα και ποινικοποίηση της πολιτικής δραστηριότητας των βουλευτών. Και αν θυμάμαι καλά ο μόνος που τόλμησε να διαφοροποιηθεί από την κυβερνητική γραμμή και δεν υπερψήφισε τις άρσεις ασυλίας των συναδέρφων του, ήταν ο Στέλιος Πέτσας.

Χαμόγελα στο επιτελείο Τσίπρα

Και να πάω στον Αλέξη Τσίπρα καθώς η νέα δημοσκόπηση έφερε χαμόγελα στο επιτελείο του – στην εκτίμηση το κόμμα του εμφανίζεται με περίπου 15%. Και μάλιστα όπως μου είπαν συνεργάτες του είναι κόμμα λίγων ημερών και εάν υπάρξει διακύβευμα εκλογών η άνοδος θα είναι αλματώδης. Αισιόδοξους τους άκουσα, αλλά έχει δρόμο ακόμα. Πάντως ο πρώην πρωθυπουργός περιμένει να δει τι θα γίνει και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει αύριο και θα γίνει χαμός όπως σας έχει προαναγγείλει η στήλη.

Ο ρόλος του Ζαχαρία Λουδάρου για τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ.

Υπάρχουν πράγματα που γίνονται μακριά από κάμερες, ακριβώς για να φαίνονται καλύτερα μπροστά σε αυτές. Σας είχε ενημερώσει η στήλη για το media training που έγινε στην Αμαλίας για τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ., ενώ σας φωτογράφισε και την υπεύθυνη της στρατηγικής προετοιμασίας και εκπαίδευσης, χωρίς όμως να σας αποκαλύψει το όνομα της. Η πολιτική αναλύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Spin Communications, Μαρία Καρακλιούμη, είχε το πρόσταγμα στα 50λεπτα μαθήματα που έγιναν για να εξοικειωθούν και να επικοινωνούν αποτελεσματικά και με αυτοπεποίθηση με τα ΜΜΕ. Τα μαθήματα είχαν δύο σκέλη, το ένα αφορούσε συνέντευξη από έναν δημοσιογράφο και το άλλο τηλεοπτικό πάνελ με στελέχη άλλων κομμάτων. Όλα αυτά βέβαια αφορούσε το κομμάτι του media trtaining. Δίπλα της ο Ζαχαρίας Λουδάρος επικοινωνιολόγος ο οποίος μέχρι το 2018 κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στην ίδια εταιρεία. Εκείνοι λοιπόν ήταν οι δύο από τους τρεις που εκπαίδευσαν τα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα για το πως να χειρίζονται τις ερωτήσεις, πως να παρουσιάζουν θέσεις μπροστά σε κοινό και δημοσιογράφους. Η δουλειά τους, με άλλα λόγια, είναι να μετατρέπουν πολιτικούς σε επικοινωνούντες και επικοινωνούντες σε αξιόπιστους. Βέβαια το τελευταίο θα φανεί στην κάλπη.

Ο Ζαμπάρας και η Λεωφόρος Αμαλίας

Έκανα ένα πέρασμα από την Βουλή προχθές όπου στο εντευκτήριο είδα πηγαδάκι που είχαν στήσει στελέχη της Κεντροαριστεράς. Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας της κεντρικής πολιτικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, συνομιλούσε σε φιλικό κλίμα με τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτο Ζαμπάρα. Δεν ξέρω να η στήλη θα τον ξαναγράψει βουλευτή της Κουμουνδούρου, αφού σας είχα ενημερώσει για την επικείμενη ανεξαρτητοποίηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή στάθηκε στο πηγαδάκι και η Όλγα Γεροβασίλη στην οποία ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της είπε δυνατά. «Πάμε Τσίπρα, μόνο ένας δρόμος υπάρχει» Όπως θα καταλάβατε για τον Μίλτο Ζαμπάρα ο μόνος δρόμος που υπάρχει γι’ αυτόν είναι η Λεωφόρος Αμαλίας.

Η τρόικα Παππά – Πολάκη – Δούρου

Πριν χρόνια υπήρχε μια παρέα στο ΣΥΡΙΖΑ που σύχναζε σε μια ψαροταβέρνα στο Μοσχάτο. Σε αυτή την παρέα ήταν ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου και ο Χρήστος Σπίρτζης και πολλές φορές ήταν εκεί και ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης. Οι τρεις πρώτοι είναι της γραμμής να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να δώσει τη μάχη των εκλογών και να μην στηρίξει τον Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. Επί της ουσίας, αυτή η παρέα που είχε διαλυθεί, εσχάτως βρίσκεται μαζί αν και έχουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους. Και αυτή η τρόικα θα δώσει τη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής και μαθαίνω ότι κεντρικό ρόλο θέλει να έχει ο Νίκος Παππάς την επόμενη μέρα ως γραμματέας του κόμματος που θα μείνει, διότι θα έχουμε πολλές αποχωρήσεις.

Στα χαρακώματα στο ΠΑΣΟΚ

Και να περάσω στο ΠΑΣΟΚ όπου σήμερα θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη. Εκεί μαθαίνω θα βρεθεί μόνος του ο Χάρης Δούκας. Συμμαχίες δεν υπάρχουν προς το παρόν. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα στείλει τα μηνύματά του και δεν είναι διατεθειμένος να ανεχθεί άλλες διαφοροποιήσεις. Βέβαια η τέταρτη θέση των δημοσκοπήσεων του δυσκολεύει το έργο και πρέπει να βρει απαντήσεις για το γεγονός ότι δεν κατάφερε και ο ίδιος να καλύψει το κενό ενώ ο Αλ. Τσίπρας ήταν εκτός παιχνιδιού 2-3 χρόνια.

Μουδιασμένοι στη Χαριλάου Τρικούπη

Στα μεγάλα αστικά κέντρα ο Αλέξης Τσίπρας θα μας κάνει ζημιά, μου έλεγε κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ όταν το ρώτησα για τις εξελίξεις και μια ημέρα πριν την συνεδρίαση του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος σήμερα στις 12:00. Το κλίμα που επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη είναι αυτό του βαθύ προβληματισμού, καθώς αναγνωρίζουν ότι η ΕΛ.Α.Σ «ψαρεύει» από το εκλογικό τους κοινό. Ενδιαφέρον θα έχουν οι τοποθετήσεις Διαμαντοπούλου και Γερουλάνου με τον δεύτερο να μην έχει μιλήσει ακόμη για όσα έβαλε στο τραπέζι ο δήμαρχος Αθηναίων εκφράζοντας ωστόσο τον προβληματισμό του για την επόμενη μέρα.

Ο άνθρωπος του Ιερώνυμου και ο Τσίπρας

Κουβέντα έγινε χθες από την είδηση ότι μεταξύ των ονομάτων, 300+1, που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι και ένα πρόσωπο που βρίσκεται δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο Κωστής Δήμτσας. Η παρουσία του ονόματός του στη λίστα των υπογραφών που κατατέθηκαν στον Άρειο Πάγο, ξάφνιασε πολλούς, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει διαχρονική σχέση του Κ. Δήμτσα με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα μου είπαν ότι ο Διευθυντής της Αποστολής, της φιλανθρωπικής οργάνωσης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, είναι στο ευρύτερο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού εδώ και καιρό. Οι μυημένοι δεν ξαφνιάστηκαν και ήταν λογικό να τον υπερασπιστεί στα social media η Ζανέτ Τσίπρα, αδελφή του πρώην πρωθυπουργού.

Σήμερα ο διαγωνισμός για τις κάμερες του ΚΟΚ

Άνθρωπος που μιλάω μου έλεγε ότι σήμερα αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τις 1.000 ψηφιακές κάμερες που θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση παραβάσεων του ΚΟΚ. Πρόκειται για έργο ύψους 88 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε ακυρωθεί πριν από μερικές ημέρες με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου. Στον πρώτο διαγωνισμό είχαν εμφανιστεί περισσότεροι από 18 ενδιαφερόμενοι, είτε μεμονωμένες εταιρείες είτε σχήματα εταιρειών, γεγονός που έδειχνε ότι το έργο θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικό από τον κλάδο της τεχνολογίας και των υποδομών. Ωστόσο, πριν ακόμη η διαδικασία φτάσει στο στάδιο της υποβολής προσφορών, κατατέθηκαν αρκετές προσφυγές, οι οποίες δημιούργησαν εμπλοκή και οδήγησαν τελικά στην απόφαση ακύρωσης και επαναπροκήρυξης. Με το νέο διαγωνισμό, το υπουργείο επιχειρεί να «καθαρίσει» το πλαίσιο, ώστε το έργο να προχωρήσει χωρίς νέες καθυστερήσεις.

Πώς η Credia μπαίνει «σφήνα» στα στεγαστικά

Η Credia Bank των Μπάκου – Καϋμενάκη – Εξάρχου, επιχειρεί να μπει πιο δυναμικά στη μάχη των στεγαστικών δανείων. Όχι επιθετική ανατροπή στο μέτωπο των επιτοκίων. Το 2,15% με το οποίο βγαίνει στην αγορά δεν αλλάζει από μόνο του τις ισορροπίες, καθώς οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διαθέτουν ήδη αντίστοιχα προϊόντα πρώτης κατοικίας, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα με χαμηλότερη τιμολόγηση. Ενδεικτικά, η Alpha Bank έχει πρόγραμμα με σταθερό επιτόκιο 2% για τρία χρόνια. Εκεί όπου η Credia δείχνει να διεισδύει είναι στη συνολική πρόταση προς τον πελάτη. Το προϊόν της προβλέπει χρηματοδότηση έως και 90% της αξίας του ακινήτου, με μέγιστο ποσό δανείου τις 350.000 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής έως 40 χρόνια. Σε μία αγορά όπου το ύψος της ίδιας συμμετοχής αποτελεί συχνά εμπόδιο για τα νοικοκυριά, το υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να λειτουργήσει ως βασικό πλεονέκτημα. Η διαφορά, όμως, ενδέχεται να κριθεί και στις χρεώσεις γύρω από το δάνειο. Τα μηδενικά έξοδα εξέτασης αιτήματος και έγκρισης περιορίζουν το αρχικό κόστος για τον ενδιαφερόμενο δανειολήπτη, ενώ η τράπεζα ποντάρει και σε μία πιο ευέλικτη διαδικασία εξυπηρέτησης.

Η καμπάνια της Αρχής Ελέγχου αγοράς και τα πρόστιμα των 6 εκατ.

Ακούω ότι η πρόσφατα συσταθείσα και ιδιαιτέρως δραστήρια Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, που ήδη έχει μοιράσει πρόστιμα συνολικού ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, ετοιμάζει την επικοινωνιακή της καμπάνια για την ψηφιακή πλατφόρμα «Poso Kanei», με χρηματοδότηση από το ΤΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης 2026-2030. Το ποσό που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 37.200 ευρώ δημόσιας δαπάνης και αφορά τον δημιουργικό σχεδιασμό της επικοινωνιακής ταυτότητας της καμπάνιας. Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται σενάριο για τηλεοπτικό σποτ διάρκειας έως 15 δευτερολέπτων, ραδιοφωνικό μήνυμα, καθώς και εικαστικές προτάσεις για καταχωρήσεις σε ημερήσιο και κυριακάτικο Τύπο, υπαίθρια διαφήμιση, αφίσες και διαδικτυακά banners. Η κίνηση προβολής ξεκίνησε ήδη από χθες και ολοκληρώνεται στις 2 Ιουνίου 2027, με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών για εργαλεία προστασίας και διαφάνειας στην αγορά.

Στην παράταση οι εξαγορές για Ideal

Μαθαίνω ότι περισσότερο χρόνο για να διαβάσει την αγορά και να εξετάσει πιθανές νέες κινήσεις ζητά η διοίκηση της Ideal Holdings υπό τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, κάτι που εγκρίθηκε και από τους μετόχους στη γενική συνέλευση του ομίλου, στον οποίο ανήκουν σήμερα τα Attica και η Μπάρμπα Στάθης. Η Ideal είχε λάβει από τους μετόχους της εντολή να διερευνήσει επενδυτικές ευκαιρίες και πιθανές εξαγορές για περίοδο 18 μηνών. Ωστόσο, όπως προκύπτει, η διοίκηση θεωρεί ότι απαιτείται πρόσθετος χρόνος, προκειμένου να αξιολογηθούν με μεγαλύτερη άνεση οι διαθέσιμες επιλογές στην αγορά. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε και εγκρίθηκε παράταση έξι μηνών, με τον σχετικό ορίζοντα να μετατίθεται έως τον Ιούνιο του 2027. Η κίνηση δείχνει ότι η Ideal δεν θέλει να κινηθεί βιαστικά, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου οι αποτιμήσεις, το κόστος χρηματοδότησης και οι προοπτικές των εταιρειών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους εξαγοράς απαιτούν προσεκτική στάθμιση. Ο Παπακωνσταντίνου έχει δείξει ότι προτιμά κινήσεις με προοπτική δημιουργίας αξίας και όχι εξαγορές απλώς για να αξιοποιηθεί η ρευστότητα. Βέβαια, στο τραπέζι δεν υπάρχουν μόνο νέες συμφωνίες. Εάν έως το τέλος της παράτασης δεν βρεθεί κατάλληλη επενδυτική ευκαιρία, η διοίκηση αναμένεται να εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης των κεφαλαίων. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η πιθανή μείωση του δανεισμού της Μπάρμπα Στάθης ή η αποπληρωμή μέρους του ομολογιακού δανείου.

Ποιοι «τρέχουν» την ανακαίνιση της πρώτης νοσηλευτικής σχολής στον Ευαγγελισμό

Σε πλήρη εξέλιξη μου λένε ότι βρίσκεται αυτή την περίοδο η ανακαίνιση της ιστορικής «Σχολής Αδελφών» στον Ευαγγελισμό, του κτιρίου που συνδέεται με την πρώτη νοσηλευτική σχολή της χώρας, η οποία ιδρύθηκε από τη Βασίλισσα Όλγα. Πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αφορά ένα κτίριο που αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του νοσοκομείου και της οργανωμένης νοσηλευτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η ανακαίνιση υλοποιείται με δωρεά 11 εκατ. ευρώ από την Costamare, τη ναυτιλιακή εταιρεία της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, η οποία χρηματοδοτεί την αναβάθμιση ενός χώρου που αναμένεται να αποκτήσει σύγχρονες χρήσεις εκπαίδευσης, υγείας και υποστήριξης των λειτουργιών του νοσοκομείου. Το κτίριο, επιφάνειας περίπου 3.500 τετραγωνικών μέτρων, θα στεγάσει μεταξύ άλλων εκπαιδευτικούς χώρους, εργαστήρια, εξεταστήρια, μηχανολογικό εργαστήριο και αποθηκευτικές υποδομές. Πίσω από το έργο βρίσκεται μία ομάδα συντελεστών με διαφορετικούς ρόλους. Γενικός ανάδοχος είναι η Diolkos Development, ενώ την αρχιτεκτονική μελέτη έχει αναλάβει η Betaplan, με συμμετοχή σε έργα όπως ο Πύργος Πειραιά, το Riviera Galleria στο Ελληνικό αλλά και το Κτίριο ΑμεΑ επίσης εντός του Ελληνικού. Να σας πω εδώ ότι το κτίριο του Ευαγγελισμού έχει κατασκευαστεί σε διαφορετικές φάσεις, από τη δεκαετία του 1930 έως και τη δεκαετία του 1970, γεγονός που καθιστά τις παρεμβάσεις πιο σύνθετες. Για τον λόγο αυτό προηγήθηκε επιτόπια διερεύνηση και έλεγχος των υλικών, ώστε οι στατικές ενισχύσεις να σχεδιαστούν με βάση την πραγματική κατάσταση του κτιρίου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ενισχύσεις σε υποστυλώματα και δοκούς, νέα τοιχώματα και βελτίωση της θεμελίωσης.

Νέα άφιξη στην ελληνική εκπαίδευση από το University of London

Πήρε το αυτί μου ευρισκόμενος διαρκώς στη γύρα ότι μία νέα άφιξη στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ετοιμάζεται να ανακοινωθεί την προσεχή Δευτέρα στο Grand Hyatt. Σας μιλάω για τη συνεργασία με το University of London, η οποία παρουσιάζεται σε εκδήλωση που διοργανώνεται από κοινού με το IMS College και αναμένεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής και θεσμικής κοινότητας. Επί της ουσίας, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν προγράμματα σπουδών κορυφαίων βρετανικών πανεπιστημίων που συνδέονται με το University of London, όπως το Goldsmiths, το Queen Mary, το Royal Holloway και το UCL. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, στην εκδήλωση αναμένεται να παραστεί ο Βρετανός Πρέσβης στην Ελλάδα, Μάθιου Λοτζ.