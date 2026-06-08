Τα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού δίνουν σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, οι οποίοι διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι που δίνουν πανελλήνιες σήμερα θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Τελευταίο μάθημα και για τους υποψήφιους των ΕΠΑΚ

Αύριο, Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα:

Υγιεινή

Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Στοιχεία Μηχανών

Τελειώνουν οι εξετάσεις σε γυμνάσια και λύκεια

Παράλληλα, ολοκληρώνεται σταδιακά και η εξεταστική περίοδος στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας.

Πλησιάζει και το τελευταίο κουδούνι για τα Δημοτικά

Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η σχολική χρονιά για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία θα κλείσουν για το καλοκαίρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, σηματοδοτώντας το τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς για τους μικρότερους μαθητές.