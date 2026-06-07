Προς την ολοκλήρωσή τους οδεύουν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις, καθώς αύριο, Δευτέρα, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού.

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων η διαδικασία συνεχίζεται με τα μαθήματα ειδικότητας έως και τις 15 Ιουνίου, ενώ από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα εξεταστούν αύριο στα εξής μαθήματα:

Ιστορία για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Φυσική για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

Οικονομία για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Τα μαθήματα στα Επαγγελματικά Λύκεια

Οι Πανελλήνιες για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων θα συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα με εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα:

Υγιεινή

Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Στοιχεία Μηχανών

Ολοκληρώνονται οι εξετάσεις και στα σχολεία

Παράλληλα, ολοκληρώνεται σταδιακά και η εξεταστική περίοδος στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας.

Πλησιάζει το τελευταίο κουδούνι στα Δημοτικά

Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η σχολική χρονιά για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία θα κλείσουν για το καλοκαίρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, σηματοδοτώντας το τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς για τους μικρότερους μαθητές.