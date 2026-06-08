Η επιστροφή του πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ φέρνει εξελίξεις, καθώς θα οριστικοποιηθούν οι αλλαγές τις οποίες έχει αποφασίσει στο κυβερνητικό σχήμα. Στη σύσκεψη με τους συνεργάτες του θα τεθούν όλα τα ζητήματα, ενώ δεν αποκλείεται να επισπευστούν οι ανακοινώσεις, προκειμένου να σταματήσει η ονοματολογία των τελευταίων 24ώρων.

Παράλληλα, στο κυβερνητικό επιτελείο μελετούν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων με την τελευταία της Marc, η οποία, εκτός από την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει την ΕΛΑΣ να παγιώνεται στη δεύτερη θέση.

Η απόσταση ανάμεσά τους είναι 15,1 μονάδες και πλέον το ΠΑΣΟΚ δίνει τώρα τη μάχη της τρίτης θέσης με την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού.

Εκεί που εστιάζουν πάντως στο Μέγαρο Μαξίμου είναι στην αδιευκρίνιστη ψήφο, και θεωρείται από πολλούς ειδικούς το κλειδί της αυτοδυναμίας. Σύμφωνα με την ανάλυση της Marc, οι 4 στους 10 ψηφοφόρους είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο του 2023 και από τη στιγμή που δεν έχουν επιλέξει ένα άλλο κόμμα έως τώρα, εκτιμάται ως πιθανό να επιστρέψουν στη Ν.Δ.

Και σε αυτή την κατηγορία ψηφοφόρων αναμένεται να επικεντρωθεί η προσπάθεια κυβέρνησης και κόμματος, έτσι ώστε να τους πείσουν ότι μια τρίτη θητεία θα οδηγήσει τη χώρα στη σύγκλιση με την Ευρώπη. Και προς τούτο, η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής ήταν μονόδρομος, έτσι ώστε από την εκλογή του και μετά να ανασυγκροτήσει το κόμμα και να οδηγήσει στην επανασυσπείρωση της γαλάζιας βάσης.

Οι αλλαγές

Για το θέμα των αλλαγών και τις καραμπόλες που θα προκληθούν, αν τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέξει ως αντικαταστάτη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο υπουργείο Μεταφορών τον Παύλο Μαρινάκη, τότε πολλά έχουν ακουστεί για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όλα, ωστόσο, είναι σε επίπεδο φημολογίας και ο πρωθυπουργός μας έχει συνηθίσει να μην μοιράζεται τις αποφάσεις του νωρίτερα από τη στιγμή των ανακοινώσεων.

Πάντως, ο τομέας των μεταφορών με βασικότερη μεταρρύθμιση την ανάταξη του σιδηροδρόμου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της κυβέρνησης και για τον λόγο αυτό η επιλογή του Παύλου Μαρινάκη θεωρείται η σωστή, καθώς μέχρι σήμερα φέρει εις πέρας ό,τι του έχει ανατεθεί – υπήρξε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, ενώ και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος ανταπεξήλθε σε δύσκολες περιόδους.

Όπως και να έχει, στο πρωθυπουργικό μπλοκάκι υπάρχουν ονόματα τα οποία θα αποκαλυφθούν ίσως και πριν την Πέμπτη.

Στο κυβερνητικό σχήμα με νέους ρόλους επιστρέφουν, σύμφωνα με πληροφορίες, και πρόσωπα όπως ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει το δύσκολο έργο της συνταγματικής αναθεώρησης αναλαμβάνοντας την Προεδρία της Επιτροπής.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος θα επιφορτιστεί με την προετοιμασία της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027 από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

Επίσης, μετά το κενό που άφησε η απώλεια του Νίκου Ταγαρά, ακούγονται τα ονόματα του βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμου Σενετάκη, του βουλευτή Πέλλας Διονύση Σταμενίτη και της Μαριλένας Σούκουλη που εκλέγεται στο νομό Κορινθίας. Επίσης, του βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά, ο οποίος έχει μεγάλη ενασχόληση και εμπειρία από τα θέματα περιβάλλοντος και του βουλευτή Ευβοίας, Θανάση Ζεμπίλη.