Νέες ισορροπίες διαμορφώνονται στο κυβερνητικό και κομματικό στρατόπεδο μετά την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Η αποχώρησή του από το υπουργείο Μεταφορών δημιουργεί ένα σημαντικό κενό σε ένα χαρτοφυλάκιο που βρίσκεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, ιδιαίτερα μετά τις πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογηθεί για την αναβάθμιση της ασφάλειας στους σιδηροδρόμους και τον εκσυγχρονισμό των συγκοινωνιών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναμένεται να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του στις αρχές της εβδομάδας. Θα προηγηθεί η εκλογή του νέου γραμματέα της ΝΔ την Τετάρτη, ενώ οι ανακοινώσεις για τις αλλαγές εκτιμάται ότι θα γίνουν την Πέμπτη.

Στο τραπέζι το όνομα του Παύλου Μαρινάκη

Το πρόσωπο που ακούγεται εντονότερα για τη διαδοχή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Στελέχη της κυβερνητικής παράταξης εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο, καθώς ανήκει στη νεότερη γενιά στελεχών της ΝΔ και έχει ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί έως σήμερα.

Παράλληλα, θεωρείται ότι μπορεί να συνεχίσει το έργο που έχει ξεκινήσει στο υπουργείο Μεταφορών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ανασυγκρότηση του σιδηροδρομικού δικτύου αποτελεί κορυφαίο κυβερνητικό στοίχημα.

Δεν περνά επίσης απαρατήρητο το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές, γεγονός που οδηγεί αρκετούς να εκτιμούν ότι αργά ή γρήγορα θα μετακινούνταν από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε πιο καθαρά πολιτικό ή εκτελεστικό ρόλο.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου για την εκπροσώπηση της κυβέρνησης

Σε περίπτωση μετακίνησης του Παύλου Μαρινάκη, αρκετά κομματικά στελέχη θεωρούν ότι η Αλεξάνδρα Σδούκου συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες να αναλάβει τον ρόλο της κυβερνητικής εκπροσώπου.

Η σημερινή εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ έχει έντονη δημόσια παρουσία το τελευταίο διάστημα, συμμετέχοντας συχνά στον δημόσιο διάλογο και υπερασπιζόμενη τις κυβερνητικές επιλογές.

Για τον λόγο αυτό αρκετοί τη θεωρούν φυσική επιλογή για την ανάληψη ενός πιο κεντρικού επικοινωνιακού ρόλου.

Τα σενάρια για το υπουργείο Περιβάλλοντος

Παράλληλα, ανοιχτή παραμένει και η θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά.

Στη σχετική συζήτηση έχουν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες τα ονόματα του Γιώργου Αμυρά, ο οποίος έχει ήδη υπηρετήσει στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την περίοδο 2021-2023, του βουλευτή Ευβοίας Θανάση Ζεμπίλη, αλλά και του βουλευτή Πέλλας Διονύση Σταμενίτη.

Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί, ωστόσο οι συγκεκριμένες υποψηφιότητες συγκαταλέγονται στα σενάρια που συζητούνται έντονα στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης.

Σκέψεις για ευρύτερη ανανέωση

Πέρα από τις αλλαγές που προκύπτουν λόγω των κενών θέσεων, στο παρασκήνιο αναπτύσσονται και εισηγήσεις για μια περιορισμένη αλλά στοχευμένη ανανέωση του κυβερνητικού σχήματος.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού θεωρούν ότι η χρονική συγκυρία προσφέρεται για τέτοιες παρεμβάσεις, καθώς υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση από τις επόμενες εθνικές εκλογές και μπορεί να δοθεί χώρος σε νέα στελέχη.

Το όνομα Χατζηβασιλείου για τα ευρωπαϊκά θέματα

Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων ακούγεται και το όνομα του βουλευτή Σερρών Τάσου Χατζηβασιλείου.

Ο διεθνολόγος βουλευτής θεωρείται από αρκετούς κατάλληλος για θέση υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, ιδιαίτερα ενόψει της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η προετοιμασία για εκείνη την περίοδο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική και αρκετοί εκτιμούν ότι απαιτείται έγκαιρος σχεδιασμός και ενίσχυση του σχετικού κυβερνητικού επιτελείου.

Οι αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

Παρά την έντονη ονοματολογία, στο Μέγαρο Μαξίμου κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, με τις τελικές αποφάσεις να παραμένουν αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ανοίγει έναν νέο κύκλο εσωκομματικών και κυβερνητικών ανακατατάξεων, οι οποίες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν οριστικά μέσα στις επόμενες ημέρες.