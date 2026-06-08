Νέος σεισμός, μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», σημειώθηκε στις 5:13 ανοιχτά της Εύβοιας.

Το επίκεντρο της σεισιμικής δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Προκόπι της Εύβοιας, ή περίπου 83 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Σημειώνεται ότι χθες, Κυριακή 7/6 σημειώθηκαν ισχυρές σεισμικές δονήσεις από 4,8 μέχρι 5,2 Ρίχτερ που είχαν ως επίκεντρο την Εύβοια και έγιναν αισθητές στην Αττική.