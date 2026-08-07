Για τρίτη φορά στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι γυναίκες κατέχουν περισσότερες θέσεις εργασίας από τους άνδρες, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η μεταβολή αυτή ενδέχεται να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, καθώς η αγορά εργασίας μετασχηματίζεται.

Σύμφωνα με έρευνα του Indeed Hiring Lab, τον Ιούνιο του 2026 οι γυναίκες κατείχαν 79,64 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, έναντι 79,34 εκατομμυρίων των ανδρών, δηλαδή περίπου 304.000 περισσότερες.

Η διαφορά αυτή διευρύνθηκε αισθητά μέσα στους τελευταίους μήνες. Τον Φεβρουάριο του 2026 οι γυναίκες είχαν προβάδισμα μόλις 96.000 θέσεων, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε τέσσερις μήνες η ψαλίδα αυξήθηκε κατά περίπου 208.000 θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν το 95% των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες καλύφθηκαν από γυναίκες. Επίσης, από τα 1,2 εκατομμύρια νέων θέσεων που προστέθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου 2024 και Φεβρουαρίου 2026, περίπου 814.000 κατέληξαν σε γυναίκες.

Μειώνεται η συμμετοχή των ανδρών στην αγορά εργασίας

Η μελέτη καταγράφει ταυτόχρονα υποχώρηση της συμμετοχής των ανδρών στην αγορά εργασίας. Τον Ιούνιο του 2026, το 66,8% των ανδρών είτε εργαζόταν είτε αναζητούσε εργασία, έναντι 75,1% το 2000.

Στις γυναίκες, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 56,6%, από 60,1% πριν από περίπου 25 χρόνια.

Η διευθύντρια οικονομικών ερευνών του Indeed, Laura Ullrich, επισήμανε ότι η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό μειώνεται σταθερά εδώ και δεκαετίες.

«Καθώς περισσότερες γυναίκες εντάσσονται στην αγορά εργασίας, λιγότεροι άνδρες εργάζονται», ανέφερε.

Οι λόγοι πίσω από την αλλαγή

Πριν από περίπου 60 χρόνια οι άνδρες υπερτερούσαν αριθμητικά κατά περίπου 24 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Το χάσμα περιοριζόταν σταδιακά, όμως ακόμη και τη δεκαετία του 1990 οι άνδρες διατηρούσαν προβάδισμα περίπου επτά εκατομμυρίων θέσεων.

Σύμφωνα με την Ullrich, η σημερινή εικόνα αντανακλά μια τάση που πιθανότατα θα είχε παγιωθεί ακόμη και χωρίς την πανδημία της COVID-19.

Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της φιλοξενίας, όπου απασχολούνται κυρίως γυναίκες, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση της απασχόλησης σε κλάδους όπου παραδοσιακά κυριαρχούν οι άνδρες, όπως η τεχνολογία, οι επιχειρήσεις και η μεταποίηση.

Δεν οφείλεται στην ανάληψη περισσότερων οικογενειακών υποχρεώσεων

Η έρευνα δεν καταγράφει σημαντική αύξηση των ανδρών που εγκαταλείπουν την εργασία για να αναλάβουν τη φροντίδα της οικογένειας.

«Τα στοιχεία δεν δείχνουν ότι οι άνδρες έχουν αναλάβει σε μεγαλύτερο βαθμό ρόλους φροντίδας. Είναι πιο συνηθισμένο από ό,τι πριν από 20 χρόνια, αλλά δεν πρόκειται για μαζικό φαινόμενο. Αυτό που παρατηρείται είναι κυρίως μείωση της εργασιακής δραστηριότητας», ανέφερε η Ullrich.

Η ίδια χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «πολύ θλιβερή», σημειώνοντας ότι παράγοντες όπως η κρίση των οπιοειδών, η κατάθλιψη και οι αναπηρίες επηρεάζουν δυσανάλογα τους άνδρες, ενώ οι νεότεροι άνδρες είναι πλέον πιο πιθανό να εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους σε σχέση με τις γυναίκες της ίδιας ηλικίας.

Παράλληλα, επικαλέστηκε παλαιότερη ακαδημαϊκή μελέτη, σύμφωνα με την οποία οι νέοι άνδρες αφιερώνουν περίπου το 70% του ελεύθερου χρόνου τους παίζοντας βιντεοπαιχνίδια ή ασχολούμενοι με δραστηριότητες ψυχαγωγίας στον υπολογιστή.

Σχεδόν 9 στις 10 νέες θέσεις εργασίας επί δεύτερης θητείας Τραμπ κατέληξαν σε γυναίκες

Ξεχωριστή ανάλυση του οικονομολόγου Justin Wolfers δείχνει ότι από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025, δημιουργήθηκαν περίπου 468.000 νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.

Από αυτές, περίπου 403.000 –δηλαδή το 86%– καλύφθηκαν από γυναίκες, ενώ μόλις 65.000 από άνδρες, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των κλάδων της υγείας και της εκπαίδευσης.