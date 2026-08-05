Μια μάλλον ασυνήθιστη εικόνα από συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου στη Νέα Ζηλανδία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πρωταγωνίστρια τη δημοτική σύμβουλο του Ντούνεντιν, Jo Galer, η οποία συνδέθηκε μέσω Zoom από ένα μπάνιο.

Η Galer συμμετείχε εξ αποστάσεως στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τη Δευτέρα, ενώ στο φόντο διακρίνονταν καθαρά απλωμένα ρούχα. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο «Otago Daily Times», η σύμβουλος βρισκόταν στο εξωτερικό την ώρα της τηλεδιάσκεψης.

Η εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη από τη δήμαρχο Sophie Barker, η οποία έσπευσε να την προειδοποιήσει.

«Ίσως πρέπει να μετακινήσεις την κάμερά σου», της είπε η δήμαρχος, προσθέτοντας: «Βλέπουμε την μπουγάδα σου».

«Με βλέπετε;» απάντησε η Galer.

«Βλέπετε την μπουγάδα μου, βλέπετε και εμένα», συνέχισε, προτού προχωρήσει κανονικά στην τοποθέτησή της.

Παρά το απρόοπτο σκηνικό, η δημοτική σύμβουλος μίλησε για ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα, καθώς τα μέλη του συμβουλίου συζητούσαν τη στάση που θα κρατούσε η πόλη απέναντι σε ενδεχόμενες συγχωνεύσεις δήμων στην περιοχή Οτάγκο και στις προωθούμενες αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Τα απλωμένα ρούχα, ωστόσο, δεν ήταν το μοναδικό στοιχείο που τράβηξε την προσοχή όσων παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση. Σε κάποια στιγμή του βίντεο διακρίνεται κίνηση πίσω από μια μισάνοιχτη πόρτα, με μια σκοτεινή φιγούρα και ένα χέρι να εμφανίζονται για λίγα δευτερόλεπτα. Δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του προσώπου.

Η Jo Galer είναι σχετικά νέο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Ντούνεντιν, καθώς εξελέγη σε επαναληπτική εκλογική διαδικασία τον Μάιο του 2026.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που μια διαδικτυακή συνεδρίαση του συγκεκριμένου δημοτικού συμβουλίου γίνεται viral. Το 2020, ο τότε δημοτικός σύμβουλος David Benson-Pope είχε εμφανιστεί μπροστά στην κάμερα φορώντας σακάκι και σορτς, ενώ κρατούσε ένα ξεσκονόπανο και καθάριζε το γραφείο του, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι η κάμερά του παρέμενε ανοιχτή.