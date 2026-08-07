Οι αρχές του Πουέρτο Ρίκο ανακοίνωσαν ότι από σήμερα, Παρασκευή, τίθεται σε εφαρμογή πρόγραμμα διανομής νερού με δελτίο, ως μέτρο αντιμετώπισης της παρατεταμένης ξηρασίας που πλήττει το νησί. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Υδραγωγείων και Αποχετεύσεων, το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ έως τα τέλη Αυγούστου, με αποτέλεσμα χιλιάδες κάτοικοι να υφίστανται διακοπές υδροδότησης διάρκειας έως και 48 ωρών κάθε φορά.

Η κυβερνήτρια Τζένιφερ Γκονζάλες είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι δεν γνωρίζει για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθεί αυτό το μέτρο. «Αυτή η κατάσταση είναι εκτός του ελέγχου μας. Είναι το αποτέλεσμα των κλιματικών συνθηκών που αντιμετωπίζουμε», τόνισε.

Η πρωτεύουσα του Πουέρτο Ρίκο, το Σαν Χουάν, βίωσε τον πιο ξηρό Ιούλιο στην ιστορία του, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σχεδόν το 68% του νησιού αντιμετωπίζει συνθήκες ξηρασίας και δεν φαίνεται κάποια λύση στον ορίζοντα. Οι προβλέψεις της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) δίνουν πιθανότητες άνω του 70% για βροχοπτώσεις κάτω του κανονικού και θερμοκρασίες υψηλότερες από τις φυσιολογικές για το Πουέρτο Ρίκο από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο, καθώς το φαινόμενο Ελ Νίνιο καταστέλλει τα τροπικά κύματα που συνήθως φέρνουν βροχές στα τέλη του καλοκαιριού στο νησί.

Επτά δήμοι, συμπεριλαμβανομένου του Σαν Χουάν, θα επηρεαστούν από το δελτίο στην τρέχουσα φάση των περικοπών, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Πρόκειται για περιοχές που εξυπηρετούνται από τον ταμιευτήρα Καραΐζο, η στάθμη του οποίου έχει πέσει σε κρίσιμα επίπεδα. Οι πληγείσες περιοχές έχουν χωριστεί σε δύο ζώνες: ανά 48 ώρες, η μία θα υδροδοτείται και η άλλη όχι.

Η Υπηρεσία Υδραγωγείων και Αποχετεύσεων ανακοίνωσε ότι θα στείλει υδροφόρες στις πληγείσες κοινότητες, δίνοντας προτεραιότητα σε νοσοκομεία και δομές μακροχρόνιας φροντίδας, ενώ προέτρεψε τους κατοίκους να βράζουν το νερό για τουλάχιστον τρία λεπτά μόλις αποκαθίσταται η υδροδότηση, για προληπτικούς λόγους. Ζήτησε επίσης από τους καταναλωτές να κάνουν οικονομία κατά τις περιόδους υδροδότησης και να αποφεύγουν τη μη απολύτως αναγκαία χρήση του νερού, για παράδειγμα να μην πλένουν τα αυτοκίνητά τους, ούτε να ποτίζουν το γκαζόν.