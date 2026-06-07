Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ καταγράφηκε στην περιοχή της βόρειας Εύβοιας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της κεντρικής Ελλάδας. Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε μετασεισμική δόνηση αισθητή και στην Αττική

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, ανέφερε ότι η κατάσταση καταγράφεται γιατί οι δονήσεις ήταν πολύ κοντά χρονικά, και συνεχώς το φαινόμενο παρακολουθείται.

Ο δήμαρχος Μαντουδίου, Γιάννης Τσαπουρνιώτης ανέφερε ότι έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και οι άνθρωποι του δήμου βρίσκονται στο στάδιο της καταγραφής. Δεν μπόρεσε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά όπως τόνισε, μέχρι στιγμή δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.