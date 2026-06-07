Κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Μαντουδίου της Έυβοιας προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Εύβοια, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

«Υπάρχουν κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο αλλά δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Μαντουδίου – Αγίας Άννας, Γιάννης Τσαπουρνιώτης, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ αμέσως μετά το συμβάν.

Τα στοιχεία της διπλής δόνησης

Η περιοχή επλήγη από δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες εκδηλώθηκαν με διαφορά ελάχιστων λεπτών.

Η μεγαλύτερη δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:02 το μεσημέρι με εστιακό βάθος 5 χλμ. με επίκεντρο 2 χλμ. Ανατολικά Νότιοανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας, σύμφωνα με στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Νωρίτερα, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών σημειώθηκε στις 12:58 6 χλμ. νότια της ιδίας τοποθεσίας.

Μιλώντας στην ERTNEWS o Κώστας Παπαζάχος τόνισε ότι η περιοχή έχει πολλά ρήγματα και ότι το επίκεντρο βρίσκεται των σεισμών βρίσκεται στην περιοχή κοντά στο Προκόπι Εύβοιας και απέναντι απο τον Θεολόγο Φθιώτιδας. Παράλληλα σημείωσε πως η σεισμική δραστηριότητα είναι συνηθισμένη στην ευρύτερη περιοχή που σημειώθηκαν οι σεισμοί.

Σύμφωνα με την μέχρι στιγμής ενημέρωση απο την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν υπάρχουν εγκλωσβισμοί ή τραυματισμοί προσώπων.