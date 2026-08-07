Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν πλέον ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με μια περιορισμένη επίθεση εναντίον κράτους-μέλους μέσα στα επόμενα χρόνια, μεταβάλλοντας προηγούμενες εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες η Μόσχα θα απέφευγε να προκαλέσει τη Συμμαχία όσο συνεχιζόταν ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν σενάρια που εκτείνονται από κυβερνοεπιθέσεις και υβριδικές επιχειρήσεις με τη χρήση μη αναγνωρίσιμων ενόπλων, έως και μια περιορισμένη χερσαία εισβολή, εκτιμώντας ότι ο σχετικός κίνδυνος ενδέχεται να αυξηθεί έως το 2029.

Όπως αναφέρεται, Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να είναι πλέον περισσότερο διατεθειμένος να αναλάβει ρίσκα, καθώς η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση από τα ουκρανικά πλήγματα, επιβράδυνση της προέλασης στο μέτωπο και εσωτερικές προσδοκίες για στρατιωτική νίκη.

Το δημοσίευμα συνδέει ακόμη τη νέα αυτή εκτίμηση με τις ανησυχίες που εκφράζονται για τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, υπάρχουν ελλείψεις σε κρίσιμα οπλικά συστήματα και πυρομαχικά, όπως οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι Patriot και THAAD, οι Stinger, οι πύραυλοι Precision Strike Missile (PrSM) και οι ATACMS, έπειτα από τα πολυετή πακέτα στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και τη σημαντική κατανάλωση πυρομαχικών κατά την επιχείρηση Operation Epic Fury εναντίον του Ιράν.

Ωστόσο, το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος απορρίπτουν τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, χαρακτήρισε τα σχετικά δημοσιεύματα «ψευδή», ενώ ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκή αποθέματα πυρομαχικών για την επίτευξη όλων των στρατηγικών τους στόχων.