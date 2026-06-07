Το Μουντιάλ του 1994 που ήταν το πρώτο για την Εθνική μας ομάδα, δεν ήταν και το καλύτερο, από πολλές απόψεις, ωστόσο το δεύτερο Μουντιάλ αυτό του 2010 στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής ήταν αξιοπρεπές.

Στόχος της Ελλάδας δεν ήταν ούτε να το πάρει όπως στην Αμερική το 1994, ούτε να γίνει κινητή πρεσβεία. Στόχος ήταν να παίξει ποδόσφαιρο και να πετύχει το πρώτο της γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κύπελλο. Και πως θα μπορούσε άλλωστε να μην έχει συγκεκριμένο στόχο η Ελλάδα, όταν στον πάγκο της καθόταν ο μεγάλος Ότο Ρεχάγκελ.

Πρώτο γκολ και νίκη με ανατροπή

Στις 12 Ιουνίου 2010 η Ελλάδα έκανε πρεμιέρα στο Μουντιάλ και ηττήθηκε από τη Νότια Κορέα με 2-0. Ωστόσο πέντε μέρες αργότερα έγραψε ιστορία.

Στις 17 Ιουνίου 2010 η Ελλάδα αντιμετώπισε την Νιγηρία. Οι Αφρικανοί προηγήθηκαν με 0-1 με γκολ του Ούτσε στο 16’, ωστόσο στο 44ο λεπτό ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης κάνει το 1-1. Το πρώτο ελληνικό γκολ σε Μουντιάλ είναι γεγονός.

Αυτό δεν έφτανε στην Ελλάδα και στο 72’ ο Βασίλης Τοροσίδης έκανε την μεγάλη ανατροπή και η Εθνική πήρε την πρώτη της νίκη με 2-1 σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Στο τρίτο ματς του ομίλου η Ελλάδα ηττήθηκε με 2-0 από την Αργεντινή και αποκλείστηκε, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία, ο στόχος είχε επιτευχθεί.

Το τέλος του «βασιλιά Ότο»

Με τον αγώνα της Εθνικής απέναντι στην Αργεντινή έκλεισε ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην ιστορία της ομάδας. Μετά από εννέα χρόνια ο μεγάλος Ότο Ρεχάγκελ ο δικός μας «βασιλιάς Ότο» αποφάσισε να αποχωρήσει από τον πάγκο της «γαλανόλευκης», γράφοντας ο ίδιος το τέλος.

«Περάσαμε εννιά υπέροχα χρόνια, σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Ζήσαμε πολύ όμορφες στιγμές, τις οποίες δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Να ξέρετε ότι δεν έχω τίποτα με κανένα σας. Ο,τιδήποτε έκανα ήταν θέμα καθαρά αγωνιστικών επιλογών. Έκλεισε ο κύκλος. Τώρα πρέπει να αλλάξετε σελίδα. Εύχομαι καλή τύχη σε όλους σας στο μέλλον» ήταν τα τελευταία λόγια του Γερμανού στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα με την Αργεντινή.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Ότο Ρεχάγκελ δεν επέστρεψε στην Ελλάδα μαζί με την αποστολή της Εθνικής ομάδας, αλλά παρέμεινε τότε στην Νότιο Αφρική για να παρακολουθήσει και το υπόλοιπο Μουντιάλ.

Υπό την καθοδήγηση του Ρεχάγκελ, η Εθνική Ελλάδας εκτός από το Μουντιάλ του 2010, προκρίθηκε δύο φορές σε τελική φάση ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (2004, 2008), κατακτώντας το τρόπαιο στη διοργάνωση του 2004, η οποία φιλοξενήθηκε στα γήπεδα της Πορτογαλίας.