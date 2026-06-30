Η Γερμανία έπεσε θύμα έκπληξης στο Μουντιάλ 2026 καθώς αποκλείστηκε στη φάση των «32» από την Παραγουάη στη διαδικασία των πέναλτι και η Bild αποκαλύπτει ποιοι παίκτες αρνήθηκαν να πάνε στην άσπρη βούλα.

Τα «πάντσερ» είχαν ηττηθεί στη διαδικασία των πέναλτι μία και μόνο φορά, στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1976, από την Τσεχοσλοβακία. Από τότε, είτε Euro είτε Μουντιάλ, επικρατούσαν πάντα και όλα έδειχναν πως θα το κατάφερναν και κόντρα στην Παραγουάη, όταν βρέθηκαν τρεις φορές με την πλάτη στον τοίχο αλλά ισοφάρισαν.

Στο 6ο πέναλτι, όμως, ήρθε η ήττα, με τον Τζόναθαν Τα να εξελίσσεται σε μοιραίο. Το θέμα όμως, όπως αποκαλύπτει η Bild, είναι πως δεν θα έπρεπε να αναλάβει αυτός την εκτέλεση, καθώς δεν είχε κάνει ποτέ ξανά στην καριέρα του. Ο Γερμανός αμυντικός δεν είχε εκτελέσει ποτέ πέναλτι, εκτέλεσε το 6ο όμως κόντρα στην Παραγουάη και ο λόγος ήταν η άρνηση των συμπαικτών του.

Όπως αναφέρει η Bild, οι Γκορέτσκα, Άντον και Μπράουν δίστασαν, δεν ήθελαν να πάρουν την ευθύνη, οπότε ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν δεν είχε άλλη επιλογή και έστειλε στην άσπρη βούλα τον Τα, ο οποίος έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ.