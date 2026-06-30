Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Γερμανίας, παρά τον αποκλεισμό των «Πάντσερ» στη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Η Παραγουάη πέτυχε μια μεγάλη πρόκριση στους «16», αφήνοντας εκτός διοργάνωσης τη Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι (4-3), μετά από 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση.

Ο αποκλεισμός της Μάνσαφτ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία, με την κριτική να στρέφεται προς την ομάδα και το τεχνικό επιτελείο.

Όπως είναι αναμενόμενο σε τέτοιες περιπτώσεις, στο επίκεντρο έχει βρεθεί ο Νάγκελσμαν και η συνολική του παρουσία στον πάγκο της εθνικής, ωστόσο ο ίδιος δεν προτίθεται να αποχωρήσει άμεσα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Γερμανός προπονητής έχει αποφασίσει να παραμείνει στη θέση του και να συνεχίσει το έργο του.

Παρόλα αυτά, η παραμονή του δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο, καθώς η ομοσπονδία θα κληθεί το επόμενο διάστημα να αποφασίσει αν θα συνεχίσει τη συνεργασία ή θα προχωρήσει σε λύση της.

Το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το 2028, ενώ ήδη κυκλοφορούν σενάρια που συνδέουν τον Γιούργκεν Κλοπ με την εθνική Γερμανίας.