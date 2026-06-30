Μια πρωτοφανής επανάσταση εξελίσσεται στη Wall Street, καθώς περισσότερα από 60 τρισεκατομμύρια δολάρια περνούν στα χέρια της Gen Z και των millennials, οι οποίοι γυρίζουν την πλάτη στο παραδοσιακό banking. Οι κροίσοι δεύτερης γενιάς απαιτούν αυτονομία, οδηγώντας τις εξελίξεις με όπλα τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και την τεχνητή νοημοσύνη.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο μεγιστάνας Goh Cheng Liang. Λίγο πριν πεθάνει στα 98 του, παρέκαμψε μια γενιά και μετέτρεψε έξι εγγόνια του σε δισεκατομμυριούχους, μοιράζοντας περιουσία 13 δισ. δολαρίων. Πλέον, μια ομάδα τριαντάρηδων ελέγχει έναν μυθικό πλούτο, αλλάζοντας για πάντα τους κανόνες του παιχνιδιού.

Μόλις λίγους μήνες προτού πεθάνει πέρυσι, ο Goh Cheng Liang, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Σιγκαπούρη και μεγιστάνας της Nippon Paint, που έχτισε την αυτοκρατορία του από ένα μόνο κατάστημα με φθηνά αγαθά του βρετανικού στρατού, άξιζε 13 δισ. δολάρια.



Αντί για την παραδοσιακή οδό, ο Goh έδωσε στον γιο του τον έλεγχο της επιχείρησης και κληροδότησε στα εγγόνια του τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, πλουτίζοντας μια ομάδα τριαντάρηδων που περιλαμβάνει έναν ακαδημαϊκό, έναν εργαζόμενο σε φιλανθρωπική οργάνωση και έναν επιχειρηματία αστικής γεωργίας.

Goh Cheng Liang

«Μπορούν στη συνέχεια να κάνουν ό,τι θέλουν — να αγοράσουν ακριβά ακίνητα, να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις ή να κάνουν τις δικές τους επενδύσεις — χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον της εταιρείας», λέει ο Melvyn Goh, ιδρυτής της Succession Advisory Partners.



Η ιστορία της οικογένειας Goh είναι μέρος μιας παγκόσμιας τάσης. Περισσότερα από 60 τρισεκατομμύρια δολάρια πλούτου μόνο στις ΗΠΑ θα περάσουν στα χέρια της Gen Z και των millennials πριν από το 2048, σύμφωνα με τη Cerulli Associates. Αυτή η μετατόπιση διαταράσσει ήδη τις επιχειρήσεις διαχείρισης περιουσιών και τα χειρότερα έπονται. Ενώ ο πλούτος θα περάσει πρώτα σε συζύγους, στη συνέχεια θα καταλήξει στις νεότερες γενιές. Παράλληλα, οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και οι δημόσιες προσφορές (IPO) θα γεννήσουν νέους κροίσους, οι οποίοι όμως θα είναι πιο ανεξάρτητοι, απειλώντας έναν κλάδο που βασίζεται στις μακροχρόνιες ανθρώπινες σχέσεις.



Οι φθηνότερες πλατφόρμες και οι υπηρεσίες DIY πιέζουν τις αμοιβές των διαχειριστών, που ξοδεύουν τεράστια ποσά σε τεχνολογία. Οι παραδοσιακές τράπεζες έχασαν ήδη 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία μεταξύ 2022 και 2025, καθώς οι πελάτες στράφηκαν σε νεοσύστατους ανταγωνιστές, σύμφωνα με την Capgemini. Για να επιβιώσουν, οι τράπεζες αλλάζουν προσλήψεις, αγκαλιάζουν τα κρυπτονομίσματα και προσφέρουν lifestyle προνόμια, κάτι που απαιτεί χρόνο και χρήμα.

«Όλα αυτά κοστίζουν χρήματα και αυξάνουν την πολυπλοκότητα, και δεν κλιμακώνονται τόσο γρήγορα όσο αν απλώς αναπτύσσεις αυτό που ήδη έχεις», λέει ο Roland Kastoun της PwC. Οι παραδοσιακοί σύμβουλοι τρέχουν να προλάβουν. «Αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον του κλάδου», λέει ο Chayce Horton της Cerulli. «Ο [Πλούτος] πρόκειται να αλλάξει χέρια σε ανθρώπους με θεμελιωδώς διαφορετικές εμπειρίες, προτιμήσεις, σκέψεις για το χρήμα από [εκείνους] που κατέχουν επί του παρόντος τον πλούτο».



Οι νεαροί κληρονόμοι μεγάλωσαν μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, ζώντας τη μεγαλύτερη άνοδο μετοχών και την έκρηξη των crypto. Σχεδόν οι μισοί millennials κατέχουν κρυπτονομίσματα, έναντι μόλις του ένα έκτο των baby boomers.

Η μεγάλη σύγκρουση για τα κρυπτονομίσματα και τα private equity

Οι παλαιότεροι βλέπουν τα crypto ως τζόγο. Ο Raul Gastesi, δικηγόρος στο Μαϊάμι, αναφέρει πελάτες που απαγόρευσαν ρητά στους κληρονόμους τους τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ο ίδιος διαφωνεί: «Πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Δεν ξέρεις πού πρόκειται να πάει το κρυπτονόμισμα — πρέπει να το αφήσεις στην κρίση των καταπιστευματοδόχων».

Η επιφυλακτικότητα κυριαρχεί στα οικογενειακά γραφεία (family offices). Ο Melvin Deng της QCP τονίζει ότι τα family offices έχουν μόλις το 1-2% των στοιχείων τους σε crypto. «Το επίπεδο έκθεσης μπορεί να οδηγήσει σε μια διαμάχη μεταξύ πολιτισμών [στην οικογένεια]», λέει ο Deng.

«Αλλά υπάρχει μια μετατόπιση στην αντίληψη όσον αφορά αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, από το να θεωρούνται αρχικά ως μοχλός αποδόσεων στο να αντιμετωπίζονται τώρα ως μέσο για μεγαλύτερη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου».



Οι κολοσσοί της Wall Street ήδη αντιδρούν. Η Morgan Stanley επιτρέπει πλέον στους πελάτες της να δανείζουν crypto, ενώ η JPMorgan συνεργάζεται με την Coinbase. Για ένα στέλεχος multi-family office, αυτές οι κινήσεις είναι απλώς «αυτό που πρέπει να κάνουν» τώρα, προσθέτοντας όμως: «Δεν είναι μια επενδυτική επιλογή που θα υποστηρίζαμε».

Οι νέοι επενδυτές προτιμούν την τεχνητή νοημοσύνη και τις ιδιωτικές εταιρείες. «[Αυτοί οι πελάτες] τείνουν να είναι λίγο πιο πρακτικοί και άνετοι με το ρίσκο», λέει η Brittany Boals Moeller της Goldman Sachs. Το 90% των νέων πλουσίων θέλει εναλλακτικές επενδύσεις (private equity, ακίνητα), έναντι μόλις 15% των boomers.

«Βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο για τα private equity αλλά και για τη διενέργεια συνεπενδύσεων», λέει ο Arjun Anand της Klay. «Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στη SpaceX προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τους πελάτες μας δεύτερης γενιάς. Αλλά το να προλάβουν την επόμενη SpaceX νωρίς είναι αυτό που πραγματικά θέλουν».

Οι τράπεζες εξαγοράζουν πλατφόρμες συναλλαγών ιδιωτικών μετοχών (όπως η EquityZen και η Forge Global) για να προσφέρουν πρόσβαση προ-IPO, όμως η εύρεση ευκαιριών είναι δύσκολη. «Η ζήτηση . . . σε όλες τις πλούσιες οικογένειες είναι τεράστια», λέει ο Greg Fleming της Rockefeller Capital Management.



«Ψάχνουμε να βρούμε εταιρείες που μας αρέσουν πολύ», συνεχίζει, «ίσως τους βάλουμε σε αυτήν σε αποκλειστική βάση: είμαστε η μόνη εταιρεία πλούτου ή είμαστε μία από τις λίγες εταιρείες πλούτου».

Το ψηφιακό χάσμα και το φάντασμα της Revolut

Το ερώτημα είναι αν οι νέοι θέλουν καθόλου τις τράπεζες. Ένας κληρονόμος δήλωσε στους FT: «Νομίζω ότι μόλις τα ιδρύματα αρχίσουν να αρπάζουν αυτά τα πράγματα ή αρχίσουν να ενσωματώνονται με αυτά, [πράγματα όπως τα κρυπτονομίσματα] γίνονται λιγότερο αξιόπιστα, επομένως είναι πολύ διεστραμμένο».



Ωστόσο, προσθέτει: «Το γεγονός ότι δεν είναι κουλ επειδή το κάνει μια τράπεζα θα είναι λιγότερο ισχυρό με την πάροδο του χρόνου . . . Μετά από λίγο, οι άνθρωποι λένε, “Εντάξει, αυτή είναι η νέα κανονικότητα”».

Ο Jamie Dimon της JPMorgan δήλωσε πρόσφατα «ζηλεύει, ανάθεμά το» τη neobank Revolut για την ταχύτητα εξέλιξής της. Ψηφιακές εφαρμογές όπως οι Wealthfront και Betterment κερδίζουν τη νέα γενιά λόγω ευκολίας και χαμηλών προμηθειών. Η JPMorgan ξοδεύει 20 δισ. δολάρια ετησίως σε τεχνολογία για να κρατήσει τους πελάτες στο οικοσύστημά της.



Παράλληλα, οι τράπεζες μειώνουν τα ελάχιστα όρια λογαριασμών για τα παιδιά των πελατών και προσφέρουν μαθήματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού ή exclusive εμπειρίες, όπως εκδηλώσεις στη Formula 1.



«Ανεξάρτητα από το πόσο πλούσιος είναι κάποιος, εξακολουθεί να εκτιμά τις αποκλειστικές εμπειρίες — είτε πρόκειται για μια σουίτα στον τελικό ανδρών ή γυναικών του US Open είτε για μια άλλη εμπειρία ζωής», λέει η Liz Weikes της Wells Fargo. Ωστόσο, πολλοί αμφιβάλλουν για την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων. «Δεν θέλεις να είσαι η μόνη τράπεζα που δεν δείχνει ενδιαφέρον για τα παιδιά», παραδέχεται ένας έμπειρος τραπεζίτης.

Η ώρα της κρίσης για το μέλλον του Wealth Management

Οι νέοι θέλουν συμβούλους που να τους μοιάζουν. Σε μια περίπτωση, τα παιδιά ενός πελάτη ζήτησαν την απομάκρυνση του παλιού διευθυντή της οικογένειας για κάποιον νεότερο, και η τράπεζα συμμορφώθηκε.



Οι σκεπτικιστές, πάντως, τονίζουν ότι οι πλούσιοι ζουν περισσότερο αναβάλλοντας τη μεταβίβαση, ενώ οι σύμβουλοι αλλάζουν συχνά εταιρείες. Επιπλέον, οι πελάτες μοιράζουν πλέον τα χρήματά τους σε πολλές τράπεζες.

Το ποσοστό όσων συνεργάζονται με μία μόνο εταιρεία μειώθηκε στο 19%, ενώ όσοι χρησιμοποιούν 4 έως 6 διπλασιάστηκε στο 25%. «Είναι μάταιος κόπος», λέει ένας τραπεζίτης για την προσπάθεια συγκράτησης της επόμενης γενιάς, σύμφωνα με άρθρο των Financial Times.



Ο νεαρός κληρονόμος συμφωνεί: «Νομίζω ότι πολλά από τα αδέλφια μου έχουν κάνει μια πραγματική προσπάθεια να απομακρυνθούν από την τράπεζα των γονιών μας . . . επειδή απλά αισθάνονται ότι αυτός ήταν ο τραπεζικός συνεργάτης της οικογενειακής κληρονομιάς».



Όπως καταλήγει, η γενιά του «αισθάνεται ότι μπορεί να πάρει το καλύτερο και από τους δύο κόσμους μόνη της . . . [Οι άνθρωποι] δεν βασίζονται πλέον τόσο πολύ σε έναν μόνο χρησμό καθοδήγησης και πληροφόρησης».