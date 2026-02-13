Την τελευταία εβδομάδα, οι αγορές έμοιαζαν να περνούν από μικρά, διαδοχικά «ηλεκτροσόκ». Το κλίμα δεν χτίστηκε από ένα μόνο γεγονός, αλλά από μια αλυσίδα κινήσεων που έσπρωξε τους επενδυτές να μετρούν ξανά το ρίσκο, να κλείνουν θέσεις και να ψάχνουν σήματα στα μακροοικονομικά δεδομένα. Το Bitcoin έδωσε τον τόνο με μια βίαιη κίνηση προς τα 60.000 δολάρια και μια εξίσου εντυπωσιακή ανάκαμψη πάνω από τα 70.000 μέσα σε λίγες ώρες, πριν επιστρέψει στη ζώνη των 65.000 – 67.000 δολαρίων.

Μέσα σε αυτό το γενικευμένο πτωτικό περιβάλλον, τα κρυπτονομίσματα ξαναβρέθηκαν στο επίκεντρο. Άλλοι είδαν «κατάρρευση», άλλοι «υγιή διόρθωση», κι αρκετοί απλώς ένα ακόμη επεισόδιο μιας αγοράς που, όταν το παγκόσμιο χρήμα αγχώνεται, είναι από τις πρώτες που το πληρώνουν.

Η βασική παρερμηνεία όταν οι τιμές πέφτουν, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του ο Νικόλαος Κωλέττης, Πολιτικός Επιστήμονας MSc, Αναλυτής Ψηφιακών Αγορών και Ιδρυτής & CEO της EWC Investments, είναι να παρουσιάζεται η αγορά των crypto σαν ένα «αυτόνομο» σύμπαν που καταρρέει από μόνο του. Στην πραγματικότητα, οι ίδιες δυνάμεις που τραβούν και σπρώχνουν τις μετοχές, τα ομόλογα ή τα μέταλλα, περνούν πλέον και από τα ψηφιακά assets. Η πρόσφατη πτώση του Bitcoin είναι της τάξης του 45%–50% από τα ιστορικά υψηλά του 2025, και έγινε σταδιακά, μέσα σε ένα ευρύτερο καθοδικό κύμα εβδομάδων και μηνών.

Αν ειδωθεί σαν «παλμός» της παγκόσμιας διάθεσης για ρίσκο, η εικόνα ταιριάζει με όσα έδειξαν και οι υπόλοιπες αγορές: επιστροφή μεταβλητότητας, νευρικότητα στους τομείς που είχαν «τρέξει» περισσότερο, στροφή σε πιο «αμυντικές» επιλογές και ένα κοινό που περιμένει κρίσιμες μετρήσεις για πληθωρισμό και επιτόκια, ώστε να καταλάβει πού πάει η νομισματική πολιτική.

Η επανατιμολόγηση του ρίσκου και το σοκ της ταχύτητας

Αυτό που τρόμαξε πολλούς δεν ήταν η πτώση αυτή καθαυτή, αλλά η ταχύτητα και η «συμπίεση χρόνου». Σε μικρό διάστημα είδαμε χαμηλά κοντά στα 60.000 και, σχεδόν αμέσως μετά, ένα ισχυρό rebound πάνω από τα 70.000, σε μια κίνηση που συνδέθηκε με μαζικές ρευστοποιήσεις και απότομο repositioning.

Σε τέτοιες φάσεις, το crypto λειτουργεί σαν «ενισχυτής» του κλίματος. Όταν το περιβάλλον γυρίζει σε «risk off», οι θέσεις με μεγαλύτερη μόχλευση και τα πιο ευαίσθητα assets συνήθως πιέζονται πρώτα. Και όταν ξεκινήσει το κύμα ρευστοποιήσεων, η αγορά δεν ρωτά αν πρόκειται για «τεχνολογία», «μέταλλα» ή «κρυπτονομίσματα». Περνάει οριζόντια, μέχρι να βρει ισορροπία.

Η ψευδαίσθηση της «ασφάλειας» και τα safe havens που κουνιούνται

Ένα σημείο που μπερδεύει το κοινό είναι η ιδέα ότι υπάρχει πάντα ένα απόλυτα «ασφαλές καταφύγιο» το οποίο δεν κουνιέται. Όμως η πρόσφατη εικόνα θύμισε ότι, σε περιβάλλον έντασης, σχεδόν τίποτα δεν μένει ακίνητο.

Εδώ βρίσκεται και η ουσία: οι μεγάλες διορθώσεις σε «ώριμες» αγορές συχνά βαφτίζονται «φυσιολογικές», ενώ οι αντίστοιχες κινήσεις στο crypto αποκτούν αυτομάτως δραματικό περίβλημα. Κι όμως, η ίδια η επιστροφή του VIX πάνω από το 20 δείχνει ότι η μεταβλητότητα έχει ευρύτερο αποτύπωμα, επισημαίνει ο κ. Κωλέττης.

Τι λέει πραγματικά η αγορά

Σήμερα, το Bitcoin κινείται γύρω από τη ζώνη 60.000 – 70.000, σε ένα περιβάλλον όπου οι επενδυτές κοιτούν τα μακροοικονομικά στοιχεία και τις προσδοκίες για επιτόκια, προσπαθώντας να «διαβάσουν» αν υπάρχει σταθεροποίηση ή αν έρχεται νέο κύμα πίεσης. Αυτό που έχει σημασία είναι λιγότερο ο «μαγικός αριθμός» και περισσότερο το πώς συμπεριφέρεται το κεφάλαιο: πότε αυξάνει την έκθεση σε ρίσκο, πότε την κόβει, πότε επιστρέφει δοκιμαστικά. Εκεί κρίνεται συνήθως αν η αγορά πήρε ανάσα ή αν απλώς έκανε ένα τεχνικό άλμα πριν συνεχίσει, εξηγεί ο ίδιος.

Οι υπερβολές των αφηγημάτων και ο κανόνας της ωρίμανσης

Τα κρυπτονομίσματα παραμένουν αγορά υψηλού ρίσκου. Αυτό δεν είναι «κατηγορία», είναι περιγραφή. Η πορεία μιας νεοσύστατης οικονομίας όπως το crypto δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική μέσα σε ένα περιβάλλον γενικευμένης παγκόσμιας αστάθειας. Οι αγορές δεν τιμωρούν την καινοτομία, αλλά τιμολογούν τον φόβο, τη ρευστότητα και την ισχύ. Και αυτό ισχύει διαχρονικά για όλες τις αγορές, χωρίς εξαιρέσεις.

Και εδώ υπάρχει μια λεπτή ισορροπία που χάνεται εύκολα: υπάρχουν altcoins χαμηλής ρευστότητας, υπερβολές και απώλειες κεφαλαίου. Υπάρχουν επενδυτές που μπαίνουν με λάθος προσδοκίες. Υπάρχουν πρακτικές που θυμίζουν «penny stocks». Όμως αυτό δεν ακυρώνει το γεγονός ότι το crypto έχει πια θέση στο παγκόσμιο σύστημα ως κατηγορία high-risk digital assets, που επηρεάζεται από γεωπολιτική, επιτόκια, δολάριο, ρευστότητα και ψυχολογία, καταλήγει ο αναλυτής της EWC Investments.