Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, 4 Μαρτίου 2026, στην Κω, 5 άτομα, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε νησιά των Δωδεκανήσων.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση και παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 11 άτομα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας και κατόπιν συνδυαστικής αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, δεδομένων και ειδικών ανακριτικών ενεργειών, διαπιστώθηκε η σύσταση, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, η συνεχής δράση εγκληματικής ομάδας αποτελούμενης από τους 4 συλληφθέντες.

Τα μέλη της, έχοντας διακριτούς και αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους και κοινό σχέδιο δράσης, δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης, σε δίκτυο σταθερών «πελατών», κυρίως στα νησιά της Κω και της Καλύμνου, πραγματοποιώντας συνολικά τουλάχιστον 151 εξακριβωμένες πράξεις διακίνησης.

Για την υποστήριξη της δράσης τους, τα μέλη προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες από τρίτους διακινητές, τις απέκρυπταν σε χώρους που γνώριζε αποκλειστικά το καθένα και στη συνέχεια προέβαιναν σε διαμοιρασμό τους, ανάλογα με τη ζήτηση του πελατολογίου που είχε αναπτύξει ο κάθε κατηγορούμενος.

Παράλληλα, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, πραγματοποιώντας συναντήσεις σε ελεγχόμενους χώρους και χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένη ορολογία για τα είδη και τις ποσότητες των ναρκωτικών, προκειμένου να αποκρύπτουν το πραγματικό περιεχόμενο των συνομιλιών τους.

Όσον αφορά τον πέμπτο εκ των συλληφθέντων, προέκυψε η εμπλοκή του στην προμήθεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, χωρίς ωστόσο η δράση του να εντάσσεται στην ανωτέρω εγκληματική ομάδα. Επισημαίνεται ότι δεν διακριβώθηκε συμμετοχή αστυνομικών ή άλλων δημοσίων υπαλλήλων στις παράνομες ενέργειες της εγκληματικής ομάδας.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καταστήματα και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

δενδρύλλιο κάνναβης,

ζυγαριά ακριβείας,

πιστόλι,

ναρκωτικά χάπια, χωρίς σχετικές ιατρικές συνταγές,

μεταλλικοί τρίφτες με αποσπάσματα κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των 3.550 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.